قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء تفريج الهموم وفك الكرب .. واجه ضغوط الحياة بهذه الكلمات
إسرائيل تزعم تصفية 4 عناصر من حماس بينهم قائد خلية
اعتراضات داخل الزمالك على توزيع نسب شركة الكرة بين النادي والمستثمرين
إلغاء مباراة ودية بين المكسيك والأرجنتين بسبب شبهات فساد بـ 6 ملايين دولار
الأوقاف: «حق الطريق» موضوع خطبة الجمعة المقبلة بجميع مساجد الجمهورية
وزارتا السياحة والرياضة تطلقان خطة لتعظيم الاستفادة من المنشآت الرياضية في المدن السياحية
جمال سلامي يرفض تدريب الزمالك ويتمسك بخيارات أخرى
الرئيس السيسي يصل مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة
من الاستهلاك إلى الإنتاج.. خطة حكومية جديدة لتغيير وجه الريف المصري
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 يوليو.. عيار 21 بكام حاليا؟
الرئيس السيسي يصل الدوحة لتقديم العزاء في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل وتصنيع السوسيس "النقانق أو السجق"

طريقة عمل تصنيع السوسيس "النقانق أو السجق"
طريقة عمل تصنيع السوسيس "النقانق أو السجق"
رنا عصمت
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، طريقة عمل تصنيع السوسيس (النقانق أو السجق) .تصنيع السوسيس (النقانق أو السجق) :

مكونات:

 

1 كيلو جرام لحم مفرو

ملعقة كبيرة من الدقيق. 
 2 ملعقه صغيرة من البابريكا. 
 

 ملعقه صغيره من الثوم المفروم. 
ملعقه صغيره من الكزبرة الناعمة. 
 ملعقه صغيره زيت. 
ملعقه صغيره مسطردة (حسب الرغبة). 
ملعقه صغيره ملح (حسب الرغبة). 
ملعقه صغيره من الفلفل (حسب الرغبة). 
 نصف ملعقه صغيره من جوز الطيب. 
 نصف ملعقه صغيره من القرفة.

طريقة التحضير:

 

ضع كل اللحم المفرم  فى الكبة اضف  إلية التوابل من بابريكا و جوزة الطيب مع قرفة و دقيق والكزبرة والملح و فلفل والثوم اضرب الخليط جيدًا  حتي يصبح القوام ناعم ثم نضيف  الزيت وضربه حتي يمتزخ بالخلطة

 قوم بإحضار كيس من البلاستيك الشفاف و وضع الحمه فيه  ولفه بشكل  اسطوانات متوسطة الحجم مع غلقها جيداً

 نضع الكيس فى ورقة من الفويل مع غلقة بإحكام

نحضر وعاء طبخ ممتلئ بـ الماء المغلي ، وتضاف إلية لفات الفويل ونتركة على النار

يمكنك أن توضع نكهة إلى ماء حسب الرغبة

ونتركه على نار حتي يصبح ناضج ثم نقوم برفعة

يترك فى الثلاجة الكهربائية حتي يبرد ثم تنزع من فوقة الفويل ويصبج السوسيس جاهز للإستخدام فى الكثير من الاكلات و العديد من المعجنات.

طريقة عمل السوسيس الاسكندراني:
 

المكونات:

1 كليو سجق
 5 حبات فلفل ألوان
4 حبات من الطماطم
 3 حبات من البـصل متوسط الحجم
 نصف كوب ماء
 رشة فلفل أسود
 رشة ملح
زيت

طريقة التحضير:

 

 نضع الزيت فى مقلاه ونتركه لكي يسخن.

يقطع البـصل إلى قطـع ضغيرة ونشوحها حتي يتحول لونها إلى أصفر.

نقطع الفلفل الملون والطماطم وقومي بوضعة فى مقلـاة حتي يتغير لونة.

 قطع السـجق حلقات ونضيفة مع التتبيل بـ مـلح والفلـفل الأسود والماء.

 ونتركه على النـار حتي ينضج.

طريقة عمل تصنيع السوسيس النقانق أو السجق السوسيس طريقة عمل السوسيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026.. كم سعر عيار21؟

إمام عاشور

رفض 35 مليون جنيه.. إمام عاشور يفاجئ الأهلي ويتمسك بمناقشة عروض رحيله

موعد تشغيل الخط الرابع للمترو لخدمة الهرم و6 أكتوبر

موعد تشغيل الخط الرابع للمترو لخدمة الهرم و6 أكتوبر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الارتفاع

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في مصر .. عيار 21 يواصل الارتفاع

مصطفى كامل

مطالبات باعتذار.. غضب برلماني بسبب تصريحات مصطفى كامل عن الشرقية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك.. آخر تحديث الآن

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك .. آخر تحديث الآن

هانى ابوريده

أبو ريدة يحسم الجدل حول مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

ندوة ببني سويف

صحة بني سويف: ندوة توعوية عن الصحة الإنجابية بالوحدة الصحية بـ"بدهل"

صورة ارشيفية

60 طلبًا وشكوى من المواطنين في اللقاء المفتوح بمحافظة الأقصر

محافظ أسيوط يتفقد منظومة مياه الشرب بقرى النواورة ونجوع المعادي والعتمانية

محافظ أسيوط يتفقد منظومة مياه الشرب بقرى النواورة ونجوع المعادي والعتمانية

بالصور

تجنبيها.. 8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي

8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي
8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي
8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي

طريقة عمل وتصنيع السوسيس "النقانق أو السجق"

طريقة عمل تصنيع السوسيس "النقانق أو السجق"
طريقة عمل تصنيع السوسيس "النقانق أو السجق"
طريقة عمل تصنيع السوسيس "النقانق أو السجق"

هل يمكن عمل الكيك بدون بيض؟.. أفضل البدائل التي تمنحك نتيجة رائعة

هل يمكن عمل الكيك بدون بيض؟ أفضل البدائل التي تمنحك نتيجة رائعة
هل يمكن عمل الكيك بدون بيض؟ أفضل البدائل التي تمنحك نتيجة رائعة
هل يمكن عمل الكيك بدون بيض؟ أفضل البدائل التي تمنحك نتيجة رائعة

يارا حسام حسن تثير الجدل بجمالها فى أحدث ظهور لها

يارا حسام حسن تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها
يارا حسام حسن تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها
يارا حسام حسن تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

فيديو

أزمة جوري بكر

هل زواج أصحاب متلازمة داون في شرع ربنا؟.. القصة الكاملة لأزمة جوري بكر

ندى

اعتبريها صفقة.. فتاة تتهم والدها بالاتجار بها وإجبارها على الزواج من مسن عربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد