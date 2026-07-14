طريقة عمل وتصنيع السوسيس "النقانق أو السجق"

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، طريقة عمل تصنيع السوسيس (النقانق أو السجق) .تصنيع السوسيس (النقانق أو السجق) :

مكونات:





1 كيلو جرام لحم مفرو

ملعقة كبيرة من الدقيق.

2 ملعقه صغيرة من البابريكا.



ملعقه صغيره من الثوم المفروم.

ملعقه صغيره من الكزبرة الناعمة.

ملعقه صغيره زيت.

ملعقه صغيره مسطردة (حسب الرغبة).

ملعقه صغيره ملح (حسب الرغبة).

ملعقه صغيره من الفلفل (حسب الرغبة).

نصف ملعقه صغيره من جوز الطيب.

نصف ملعقه صغيره من القرفة.

طريقة التحضير:





ضع كل اللحم المفرم فى الكبة اضف إلية التوابل من بابريكا و جوزة الطيب مع قرفة و دقيق والكزبرة والملح و فلفل والثوم اضرب الخليط جيدًا حتي يصبح القوام ناعم ثم نضيف الزيت وضربه حتي يمتزخ بالخلطة

قوم بإحضار كيس من البلاستيك الشفاف و وضع الحمه فيه ولفه بشكل اسطوانات متوسطة الحجم مع غلقها جيداً

نضع الكيس فى ورقة من الفويل مع غلقة بإحكام

نحضر وعاء طبخ ممتلئ بـ الماء المغلي ، وتضاف إلية لفات الفويل ونتركة على النار

يمكنك أن توضع نكهة إلى ماء حسب الرغبة

ونتركه على نار حتي يصبح ناضج ثم نقوم برفعة

يترك فى الثلاجة الكهربائية حتي يبرد ثم تنزع من فوقة الفويل ويصبج السوسيس جاهز للإستخدام فى الكثير من الاكلات و العديد من المعجنات.

طريقة عمل السوسيس الاسكندراني:



المكونات:



1 كليو سجق

5 حبات فلفل ألوان

4 حبات من الطماطم

3 حبات من البـصل متوسط الحجم

نصف كوب ماء

رشة فلفل أسود

رشة ملح

زيت

طريقة التحضير:





نضع الزيت فى مقلاه ونتركه لكي يسخن.

يقطع البـصل إلى قطـع ضغيرة ونشوحها حتي يتحول لونها إلى أصفر.

نقطع الفلفل الملون والطماطم وقومي بوضعة فى مقلـاة حتي يتغير لونة.

قطع السـجق حلقات ونضيفة مع التتبيل بـ مـلح والفلـفل الأسود والماء.

ونتركه على النـار حتي ينضج.