يارا حسام حسن تثير الجدل بجمالها فى أحدث ظهور لها

نشرت يارا حسام حسن صورا جديدة لها عبر حساباتها الرسمى على موقع الصور و الفيديوهات انستجرام .

تفاصيل إطلالة ابنه حسام حسن..

وظهرت ابنة حسام حسن، بإطلالة لافتة ومميزة مرتدية فستانا باللون الأسود ونسقت معه بعض الاكسسورات الفضية .

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.





كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.