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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

غدا.. جامعة الأزهر تستقبل ملفات الطلاب الوافدين الراغبين في الالتحاق بكلياتها

رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود
رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود
إيمان طلعت
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تبدأ جامعة الأزهر غدا الأربعاء، استقبال ملفات الطلاب الوافدين الراغبين في الالتحاق بها للعام الجامعي 2026 / 2027 الذين أنهوا إجراءات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.

جامعة الأزهر تستقبل ملفات الطلاب الوافدين الراغبين في الالتحاق بكلياتها

ويسلم الطلاب الراغبون في الالتحاق بالكليات الشرعية والعربية ملفاتهم، مستوفية جميع الأوراق بمقر الإدارة العامة للطلاب الوافدين داخل مدينة البعوث أمام نادي اتحاد الشرطة الرياضي بشارع أحمد سعيد بالدراسة.

أما الراغبون في الالتحاق بالكليات العملية وغيرها فيسلمون ملفاتهم بمقر إدارة التنسيق بالدور الثالث في مبنى إدارة الجامعة بمدينة نصر، وآخر موعد لاستلام الملفات هو يوم 15 سبتمبر 2026، وهو الموعد نفسه الذي يُغلق فيه التقديم الإلكتروني.

فيما، تواصل جامعة الأزهر، تنفيذ خططها للتوسع في إنشاء الكليات والمنشآت التعليمية، بما يعزز رسالتها في تقديم خدمات تعليمية متميزة، وتلبية احتياجات أبناء محافظات جنوب الصعيد.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، ومتابعة الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي.

وفي هذا الإطار، توجهت لجنة من جامعة الأزهر فرع الوجه القبلي إلى جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة لاستلام قطعة أرض بمساحة 26 فدانًا، بنظام نقل الأصول، تمهيدًا لإقامة كليات جديدة للجامعة بمدينة قنا الجديدة، بما يسهم في دعم منظومة التعليم الجامعي وخدمة أبناء محافظات جنوب الصعيد.

جامعة الأزهر ملفات الطلاب الوافدين لجامعة الأزهر رئيس جامعة الأزهر

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