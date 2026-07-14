جمال سلامي يرفض تدريب الزمالك ويتمسك بخيارات أخرى

رفض المغربي جمال سلامي، المدير الفني السابق لمنتخب الأردن في كأس العالم 2026، تولي القيادة الفنية لنادي الزمالك، رغم دخوله ضمن قائمة المرشحين لخلافة الجهاز الفني الحالي.

ووضع الزمالك سلامي ضمن أبرز الأسماء المطروحة بعد تعثر المفاوضات مع البرتغالي ألكسندر سانتوس، كما استفسرت إدارة النادي عن مطالبه المالية تمهيدًا للدخول في مفاوضات رسمية.

وبحسب التقارير، فضّل سلامي عدم خوض تجربة تدريب الزمالك في الوقت الحالي، متمسكًا بالتريث في تحديد وجهته التدريبية المقبلة، وهو ما دفع مسؤولي القلعة البيضاء لمواصلة البحث عن مدير فني أجنبي لقيادة الفريق استعدادًا للموسم الجديد.