الزمالك يتوصل إلى تسويات نهائية في ملف قضايا القيد.. وعقبة وحيدة قبل الرخصة الأفريقية

أكد الإعلامي جمال الغندور، أن نادي الزمالك توصل إلى مراحل متقدمة من التسوية في أغلب القضايا المقيدة على نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والخاصة بإيقاف القيد، ولم يتبق سوى إنهاء الرتوش النهائية مع أطراف هذه الملفات، تمهيدًا لإغلاقها بشكل رسمي.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن قضية السنغالي إبراهيما نداي، لاعب الفريق السابق، لا تزال الاستثناء الوحيد حتى الآن، في ظل استمرار المفاوضات لحسمها، حيث يسعى الزمالك للتوصل إلى اتفاق ينهي الملف ويرفع إحدى أبرز العقبات أمام إنهاء أزمة إيقاف القيد بشكل كامل والحصول على الرخصة الأفريقية.

الزمالك يشكر فرجانى ساسي

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بخالص الشكر إلى التونسي فرجاني ساسي، اللاعب السابق بالفريق الأول لكرة القدم، تقديرًا لتعاونه في ملف مستحقاته المالية المتأخرة لدى الزمالك.

وثمن مجلس إدارة النادي موافقة فرجاني ساسي على جدولة مستحقاته، إلى جانب تنازله عن جزء منها، في خطوة تعكس تقديره الكبير لنادي الزمالك وجماهيره، وحرصه على دعم استقرار النادي خلال المرحلة الحالية.

وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك اعتزازه بالعلاقة الطيبة التي تجمعه باللاعب، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته الكروية .