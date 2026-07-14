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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

منها مص السم.. 3 إسعافات بعد لدغة الثعبان قد تقتل المصاب بدلًا من إنقاذه

التعامل مع لدغة الثعبان
التعامل مع لدغة الثعبان
أسماء عبد الحفيظ
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حذر سمير كوبرا، صياد الثعابين والمحافظ على البيئة والحياة البرية، من تداول معلومات خاطئة عن إسعافات لدغات الثعابين، مؤكدًا أن بعض التصرفات الشائعة قد تؤدي إلى تفاقم الحالة وزيادة انتشار السم داخل الجسم، بدلًا من إنقاذ المصاب.

3 إسعافات شائعة بعد لدغة الثعبان قد تقتل المصاب بدلًا من إنقاذه 

3 إسعافات شائعة بعد لدغة الثعبان قد تقتل المصاب بدلًا من إنقاذه

وأوضح سمير كوبرا، في تصريحات خاصة، لـ صدى البلد، أن كثيرًا من الأشخاص يعتقدون أن مص السم بالفم أو شق مكان اللدغة أو ربط الطرف المصاب بحبل من الإجراءات الصحيحة، إلا أنها لا تستند إلى أي دليل علمي، بل قد تعرض حياة المصاب لخطر أكبر.

لا تمص السم ولا تشق مكان اللدغة

وقال سمير كوبرا: في ناس أول ما يحصل لدغة ثعبان تجري تمص الدم أو تجيب موس وتشرح مكان العضة أو تربط الطرف المصاب بحبل، وكل التصرفات دي خاطئة وخطيرة، وبتأذي المصاب أكثر مما بتنفعه.

وأضاف أن مص السم بالفم لا يمنع انتشاره داخل الجسم، كما أن شق الجلد قد يزيد من النزيف واحتمالات العدوى، بينما قد يؤدي الربط الشديد للطرف المصاب إلى مضاعفات خطيرة في الدورة الدموية.

المصل هو العلاج الوحيد للدغات الثعابين السامة

وأكد صياد الثعابين أن العلاج الأساسي والفعال للدغات الثعابين السامة هو المصل المضاد للسم، والذي يُعطى داخل المستشفى وتحت إشراف طبي، بعد تقييم حالة المصاب وتحديد نوع اللدغة إذا أمكن.

3 إسعافات شائعة بعد لدغة الثعبان قد تقتل المصاب بدلًا من إنقاذه

وأشار إلى أن تأخير الوصول إلى المستشفى بسبب تجربة الإسعافات الشعبية قد يهدر وقتًا ثمينًا يحتاجه المصاب للحصول على العلاج المناسب.

الحركة الزائدة قد تسرع انتشار السم

وشدد سمير كوبرا على ضرورة الحفاظ على هدوء المصاب وعدم إثارة الذعر، موضحًا أن الحركة السريعة أو الجري قد يساعدان على انتقال السم داخل الجسم بصورة أسرع.

ونصح بطمأنة المصاب، وتثبيت الطرف المصاب قدر الإمكان، مع نقله بهدوء إلى أقرب مستشفى أو مركز متخصص في علاج حالات التسمم.

ماذا تفعل عند لدغة ثعبان؟

قدم سمير كوبرا مجموعة من الإرشادات المهمة للتعامل الصحيح مع لدغة الثعبان، وهي:

  • طمأنة المصاب وعدم إثارة الذعر.
  • تقليل حركة المصاب والطرف المصاب قدر الإمكان.
  • عدم مص السم أو شق مكان اللدغة.
  • عدم ربط الطرف المصاب بحبل أو رباط ضاغط.
  • نقل المصاب فورًا إلى أقرب مستشفى أو مركز سموم للحصول على المصل والعلاج المناسب.

وأكد في ختام حديثه أن إنقاذ حياة المصاب يبدأ بالتصرف الصحيح، وليس بالوصفات الشعبية أو المعتقدات الخاطئة، مشددًا على أن المصل المضاد للسم هو العلاج المعتمد طبيًا، بينما قد تؤدي الإسعافات غير الصحيحة إلى مضاعفات خطيرة تهدد حياة المصاب.

https://www.youtube.com/shorts/Qi51f4mFycI?t=57&feature=share

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التعامل مع لدغة الثعبان
التعامل مع لدغة الثعبان
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