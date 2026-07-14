هاني عادل يطالب منصات الموسيقى بحفظ حقوق صناع الأغاني: اكتبوا أسماءهم

طالب الفنان هاني عادل مسؤولي منصات الاستماع والموسيقى الرقمية بضرورة إظهار أسماء جميع المشاركين في صناعة الأغنيات، وعدم الاكتفاء بوضع اسم المطرب فقط، مؤكدًا أن المؤلف والملحن والموزع الموسيقي شركاء أساسيون في نجاح أي عمل غنائي ومن حقهم الحصول على التقدير الأدبي المناسب.

ونشر هاني عادل رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وجهها إلى المنصات التي تقدم محتوى موسيقيًا، ومن بينها «أنغامي»، داعيًا إلى إضافة بيانات واضحة لكل أغنية تتضمن أسماء الكاتب والملحن والموزع.

وأكد هاني عادل أن تطبيق هذه الخطوة سيحقق فائدة كبيرة لصناع الموسيقى، خاصة أنها تضمن الحفاظ على حقوقهم الأدبية وتمنح الجمهور فرصة للتعرف على أصحاب المجهود الحقيقي وراء الأعمال التي يستمع إليها.

وأشار إلى أن كتابة أسماء صناع الأغنية على المنصات الرقمية يمكن أن تتحول أيضًا إلى مرجع مهم للمستمعين والمهتمين بالموسيقى، خاصة في ظل صعوبة معرفة تفاصيل فريق العمل المشارك في بعض الأغنيات.

وتأتي رسالة هاني عادل لتسلط الضوء على أهمية الاعتراف بالطبيعة الجماعية لصناعة الأغنية، التي لا تعتمد على صوت المطرب وحده، وإنما تمر بعدة مراحل يشارك فيها الشاعر والملحن والموزع الموسيقي وغيرهم من المتخصصين حتى تصل إلى الجمهور في صورتها النهائية.

ويرى هاني عادل أن توثيق أسماء المشاركين في صناعة الأغنيات على المنصات الرقمية من شأنه أن يمنحهم حقهم الأدبي، إلى جانب تعريف الجمهور بالمبدعين الذين يقفون خلف الأعمال الناجحة، خاصة أن قطاعًا كبيرًا من المستمعين قد يعرف اسم المطرب دون معرفة أسماء باقي فريق العمل.

ويعيش هاني عادل خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفني، إذ يستعد لطرح ألبوم جديد مع فرقة «وسط البلد»، ويواصل العمل على تحضير أغنياته خلال الفترة الحالية.

كما يحضر هاني عادل لمشروع غنائي منفرد بعيدًا عن فرقة «وسط البلد»، في تجربة تعد الأولى من نوعها في مشواره الفني، وهو ما يترقبه جمهوره خلال الفترة المقبلة.

ويواصل هاني عادل نشاطه بين الغناء والموسيقى والتمثيل، إلى جانب اهتمامه بالقضايا المتعلقة بصناعة الموسيقى وحقوق المبدعين المشاركين في تقديم الأعمال الفنية.