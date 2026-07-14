العلمين ومطروح واسكندرية .. الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026؛ حيث يُتوقع أن يستمر الطقس مائلاً للحرارة ورطباً في الصباح الباكر، ليتحول إلى حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة ورطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

تحذير من ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح

وحذرت الهيئة من نشاط للرياح على بعض شواطئ البحر المتوسط، تشمل مناطق: (السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - بورسعيد)، وهو ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج بقيم تتراوح بين (1.5 إلى 2.5) متر، مشددة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات واتباع تعليمات السلامة على الشواطئ للحد من الآثار الناجمة.

كما أشارت الأرصاد إلى نشاط للرياح أحياناً تتراوح سرعتها بين (30 إلى 45) كم/س على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، مما يعمل على تلطيف الأجواء خلال ساعات الليل، مع تنبيه إلى أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية.

شبورة مائية ورذاذ خفيف

ويشهد الطقس اليوم، نشاط شبورة مائية تتكون في الصباح الباكر من الساعة (4 إلى 8 صباحاً) على الطرق المؤدية من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد الطقس أمطار ورذاذ، حيث تتهيأ فرص ضعيفة لتكون سحب منخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وأقصى جنوب البلاد، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

درجات الحرارة اليوم

حول درجات الحرارة المتوقعة الطقس اليوم، تكون كالتالي (العظمى / المحسوسة):

القاهرة الكبرى: العظمى 35° / المحسوسة 37°

الوجه البحري: العظمى 34° / المحسوسة 36°

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30° / المحسوسة 34°

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32° / المحسوسة 36°

شمال الصعيد: العظمى 36° / المحسوسة 38°

جنوب الصعيد: العظمى 41° / المحسوسة 42°

أما عن متوسط نسب الرطوبة المتوقعة: