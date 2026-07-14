سبب خضوع حسام حسن لعملية قسطرة وتركيب دعامات.. العميد يكشف التفاصيل

تصدر خبر خضوع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، لعملية قسطرة بالقلب تريند السوشيال ميديا.





وكانت تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها بسبب شعوره بتعب شديد وألم في الصدر كان السبب وراء خضوعه لعملية قسطرة بالقلب وتركيب دعامات بشكل عاجل.

وبدأت ازمة حسام حسن أثناء عودته من معسكر منتخب مصر في الإمارات، حيث شعر بآلام في الصدر وسط الضغوط التي كان يمر بها، وبعد وصوله إلى القاهرة في نحو الثالثة فجرًا، توجه مباشرة إلى أحد المستشفيات بمدينة العاشر من رمضان برفقة شقيقه إبراهيم حسن والكابتن طارق سليمان.

وقد خضع العميد لفحوصات عاجلة، أظهرت حاجته إلى إجراء قسطرة بالقلب، ليتم خلال الساعات الأولى من الفجر تركيب دعامات لعلاج ضيق في الشرايين، مشيرًا إلى أن الواقعة لم تكن معروفة لوسائل الإعلام في ذلك الوقت.