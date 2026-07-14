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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زوجة مصطفى زيكو : أنا بحبك أوي وانهاردة عيد جوازنا.. واللاعب يبكي على الهواء

مصطقي زيكو وزوجته
مصطقي زيكو وزوجته
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في مشهد إنساني مؤثر، حرصت زوجة مصطفى زيكو لاعب منتخب مصر ، على توجيه رسالة مليئة بالحب والدعم لزوجها خلال ظهورهما في أحد البرامج التلفزيونية، تزامنًا مع احتفالهما بعيد زواجهما، مؤكدة أن ما وصلا إليه اليوم جاء بعد سنوات طويلة من التعب والصبر والإيمان بالحلم.


 وقالت زوجه اللاعب، إنها لا تجد كلمات كافية للتعبير عن مشاعرها تجاه زوجها، مؤكدة أنه يستحق كل الخير والنجاح الذي يحققه، وأنها تدعو له دائمًا بأن يواصل تحقيق أحلامه ويصل إلى المكانة التي يتمناها.

وأضافت أنها تشعر بالفخر لكونها زوجته، ليس فقط لما يقدمه داخل المستطيل الأخضر، ولكن لما يتمتع به من أخلاق وشخصية محترمة بعيدًا عن كرة القدم.

وأوضحت أنها كانت شاهدة على كل مراحل رحلته، منذ البدايات الصعبة وحتى الوصول إلى النجاح، مؤكدة أن رحلتهما المشتركة لم تكن سهلة، لكن الإصرار والعمل والاجتهاد كان سببًا في تحقيق ما يحلمان به، معربة عن سعادتها بكل خطوة يحققها في مشواره.

وأكدت  أنها ستكون دائمًا السند والداعم الأول لزوجها في كل الظروف، مشيرة إلى أنها تفرح بنجاحه وكأنه نجاحها الشخصي، وستظل تقف بجواره مهما كانت التحديات. كما وجهت له رسالة حب صريحة قائلة إنها تحبه أمام الجميع، وأن احتفالهما بعيد زواجهما يمثل مناسبة خاصة تستحق أن تعبر فيها عن مشاعرها بكل صدق.

واختتمت حديثها بالدعاء بأن يحفظ الله أسرتهم ويبارك لهما، معبرة عن أمنيتها في أن ترزق بطفل يحمل صفات والده وحنانه، في لحظة رومانسية مؤثرة لم يتمالك خلالها مصطفى زيكو دموعه، حيث تأثر بكلمات زوجته وبكى على الهواء وسط تفاعل كبير من الحضور والجمهور، في مشهد عكس قوة العلاقة التي تجمع بينهما وحجم الدعم المتبادل في رحلة النجاح.


 

مصطفي زيكو منتخب مصر اخبار الرياضة كأس العالم

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