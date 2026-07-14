اللجنة المصرية لإغاثة غزة: جهود متواصلة لتوفير المياه والمساعدات وسط ظروف إنسانية قاسية

أكد محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية لإغاثة غزة، أن سكان القطاع يواجهون أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة في ظل تداعيات الحرب المستمرة، مشيرًا إلى أن معاناة الأهالي تتفاقم يومًا بعد آخر بسبب نقص الخدمات الأساسية واحتياجات الحياة اليومية.

وقال منصور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن العديد من الأسر الفلسطينية اضطرت إلى الإقامة داخل خيام تفتقر إلى مقومات المعيشة، بينما يواصل الأهالي البحث عن مصادر للمياه في ظل الظروف القاسية التي يمر بها القطاع، ما يزيد من معاناة الأطفال والعائلات.

وأشار إلى أن اللجنة المصرية تواصل تنفيذ برامجها الإغاثية داخل غزة، رغم التحديات المرتبطة بالوضع الميداني، لافتًا إلى تنفيذ مشروعات لتوفير المياه من خلال حفر آبار في عدد من المخيمات التي تضم عشرات الآلاف من النازحين، تحت إشراف اللجنة ورعايتها.

وأضاف أن الجهود لا تقتصر على المساعدات الإنسانية فقط، بل تشمل المشاركة في أعمال إزالة الأنقاض وفتح الطرق المتضررة نتيجة الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية وشبكات الكهرباء والخدمات الأساسية.

تخفيف آثار الأزمة الإنسانية

وشدد منصور على استمرار مساعي اللجنة لدعم عودة مقومات الحياة إلى القطاع، من خلال التحركات الميدانية والمبادرات الإغاثية المختلفة، ومن بينها توفير الاحتياجات الطبية للأهالي، بما يسهم في تخفيف آثار الأزمة الإنسانية.