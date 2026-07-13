إصابة عدد من الفلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة

أصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم مصابون بجروح خطيرة، مساء اليوم الاثنين، بعد قصف للاحتلال على مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر طبية، بوصول عدد من الإصابات للمستشفى جراء قصف للاحتلال استهدف مجموعة من الفلسطينيين في منطقة التوام شمال غرب مدينة غزة.

كما أصيب شاب بجراح خطيرة بنيران الاحتلال على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.