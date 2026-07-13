أصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم مصابون بجروح خطيرة، مساء اليوم الاثنين، بعد قصف للاحتلال على مدينة غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر طبية، بوصول عدد من الإصابات للمستشفى جراء قصف للاحتلال استهدف مجموعة من الفلسطينيين في منطقة التوام شمال غرب مدينة غزة.
كما أصيب شاب بجراح خطيرة بنيران الاحتلال على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.
إصابة عدد من الفلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة
أصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم مصابون بجروح خطيرة، مساء اليوم الاثنين، بعد قصف للاحتلال على مدينة غزة.
قصف للاحتلال على مدينة غزة منطقة التوام شمال غرب مدينة غزة جراح خطيرة بنيران الاحتلال شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة