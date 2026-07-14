الليلة الثالثة على التوالي.. الجيش الأمريكي يعلن توجيه ضربات جديدة ضد إيران

أعلن الجيش الأمريكي، منذ قليل، توجيه ضربات جديدة ضد إيران، بحسب "العربية".

و من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة صحفية إنه سيضرب إيران بقوة الليلة وغدا.

وأضاف أن مذكرة التفاهم كانت بمثابة اختبار، وأنهم لم يلتزموا بها، كما صرّح بأنه على علاقة جيدة جدًا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنه أضاف: "أحيانًا أختلف معه، وأحرص على أن يعلم بذلك".

وعندما سُئل عن جبل بيك آكس جنوب نطنز، أجاب: "لدينا الكثير من أنظمة المراقبة، لكن بيك آكس هدف محتمل، هدف محتمل لضربة قوية، ويقع مباشرة عند مدخل الجبل. وأعتقد أنكم قد ترون ذلك".