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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك .. آخر تحديث الآن

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك.. آخر تحديث الآن
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك.. آخر تحديث الآن
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استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري قبل بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026، وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، حيث حافظت أسعار العملة الأمريكية على مستوياتها دون تغيير مقارنة بآخر تحديث معلن، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستوردين والمستثمرين لحركة سعر الصرف في مختلف البنوك.

ويبحث عدد كبير من المواطنين بشكل يومي عن سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، لمعرفة أحدث أسعار البيع والشراء، خاصة مع اختلاف الأسعار بصورة طفيفة بين بعض البنوك، ويستعرض هذا التقرير آخر تحديث رسمي لأسعار الدولار في البنك المركزي المصري وعدد من أكبر البنوك العاملة في مصر.

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كم سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026؟

أظهرت آخر تحديثات أسعار العملات استمرار استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري قبل بداية تعاملات الثلاثاء 14 يوليو 2026، إذ سجل في البنك الأهلي المصري 50.27 جنيه للبيع، و50.17 جنيه للشراء، وهو السعر الذي استقر عنده أيضًا في عدد من البنوك الأخرى.

ويتابع المتعاملون في سوق الصرف تحديثات أسعار الدولار بصورة مستمرة، سواء لإتمام المعاملات البنكية أو لمتابعة حركة السوق، في ظل اعتماد الأسعار على آخر تحديثات البنوك الرسمية.

ما سعر الدولار في البنك المركزي المصري؟

وفقًا لآخر تحديث، وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري خلال تعاملات الثلاثاء 14 يوليو 2026 إلى 50.30 جنيه للبيع، و50.16 جنيه للشراء.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

ويعد السعر المعلن من البنك المركزي المصري مرجعًا مهمًا لمتابعي سوق الصرف، باعتباره يعكس أحدث البيانات الرسمية الخاصة بتداول الدولار مقابل الجنيه المصري.

ما سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري؟

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي خلال تعاملات اليوم 50.27 جنيه للبيع، و50.17 جنيه للشراء.

ويواصل البنك الأهلي المصري تحديث أسعار العملات بصورة دورية، بما يتيح للعملاء التعرف إلى أحدث أسعار البيع والشراء وفقًا لآخر التحديثات الرسمية.

كم بلغ سعر الدولار في بنك مصر؟

وصل سعر الدولار في بنك مصر خلال تعاملات اليوم إلى 50.27 جنيه للبيع، و50.17 جنيه للشراء.

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ويأتي السعر المعلن في بنك مصر متوافقًا مع السعر المسجل في البنك الأهلي المصري، بحسب آخر تحديثات شاشات أسعار العملات.

ما سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB؟

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.25 جنيه للبيع، و50.15 جنيه للشراء، وفق آخر تحديث معلن قبل بداية تعاملات اليوم.

ويعد البنك التجاري الدولي من البنوك التي يحرص كثير من العملاء على متابعة أسعار العملات لديها بصورة يومية، لمعرفة أحدث مستويات البيع والشراء.

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