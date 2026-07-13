عودة التدفقات الأجنبية: صناديق الاستثمار العالمية تضخ مليار دولار في الأسهم الهندية

سجلت صناديق الاستثمار العالمية عودة قوية إلى سوق الأسهم الهندية، منهية بذلك موجة بيع مكثفة شهدتها البلاد في الأشهر الماضية، ومدفوعة بتوقعات اقتصادية إيجابية وتحسن المؤشرات الماكرو-اقتصادية.

ووفقا لوكالة بلومبرج ، ضخ المستثمرون الأجانب نحو 1.3 مليار دولار أمريكي في الأسهم الهندية خلال أربعة أيام فقط (حتى 9 يوليو)، في أكبر تدفق أسبوعي للأموال منذ يونيو من العام الماضي. وتلا ذلك دخول 272 مليون دولار إضافية، مما يمدد سلسلة الشراء للأسبوع الرابع على التوالي..و ساهم تراجع أسعار النفط والسلع العالمية في تخفيف المخاوف من التضخم، مما قدم دعماً مباشراً للروبية الهندية.

وأظهرت البيانات الأولية لأرباح الربع الثاني قوة ملحوظة، لا سيما في قطاعي المال والبنوك..وبعد أن سحب المستثمرون الأجانب نحو 27 مليار دولار في وقت سابق من العام للتوجه إلى أسواق آسيوية أرخص، تصححت الأسعار لتصبح نقطة دخول مثالية ومغرية حالياً.

و تلقت البنوك دفعة قوية بعد حوافز بنك الاحتياطي الهندي (RBI) لتعزيز الودائع بالعملات الأجنبية، مما جذب 1.5 مليار دولار لهذا القطاع وحده مؤخراً،وساهمت هذه التدفقات المليارية في دفع مؤشر NSE Nifty 50 الرئيسي للتعافي بنحو 8% من أدنى مستوياته المسجلة في أبريل الماضي، وسط توقعات من الخبراء باستمرار هذا الزخم التصاعدي خلال النصف الثاني من العام.