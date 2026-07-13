أسعار الذهب في مصر الآن .. عيار 21 مفاجآة

تحظى أسعار الذهب في مصر بمتابعة يومية من المواطنين والمستثمرين، بالتزامن مع استمرار التغيرات في الأسواق المحلية والعالمية، إذ يواصل المعدن الأصفر الحفاظ على مكانته كواحد من أهم أدوات الادخار والاستثمار، وملاذ آمن يلجأ إليه الأفراد لحماية مدخراتهم في ظل التقلبات الاقتصادية.

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم المستويات التالية:

عيار 24: 6,685 جنيها للبيع و6,640 جنيها للشراء.

عيار 21: 5,850 جنيها للبيع و5,810 جنيهات للشراء، ويعد الأكثر تداولا في السوق المصرية.

عيار 18: 5,015 جنيها للبيع و4,980 جنيها للشراء.

عيار 14: 3,900 جنيه للبيع و3,875 جنيها للشراء.

الجنيه الذهب: 46,800 جنيه للبيع و46,480 جنيها للشراء.

أوقية الذهب بالجنيه: 207,950 جنيها للبيع و206,525 جنيها للشراء.

الأوقية عالميا: 4,061.24 دولار.

أسعار الذهب في مصر

ما العوامل التي تتحكم في أسعار الذهب؟

ترتبط حركة أسعار الذهب بعدد من المتغيرات الاقتصادية العالمية، في مقدمتها حجم العرض والطلب، وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية، إلى جانب تحركات الدولار الأمريكي، وأسعار النفط، ومستويات التضخم، فضلا عن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر في الأسواق المالية.

وعادة ما يرتفع الطلب على الذهب خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي أو تصاعد معدلات التضخم، باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة، بينما قد تتراجع جاذبيته مع ارتفاع أسعار الفائدة أو قوة الدولار، نتيجة اتجاه المستثمرين إلى الأدوات الاستثمارية ذات العائد المرتفع.

أسعار الذهب في مصر

الذهب يواصل جذب المستثمرين

رغم التقلبات المستمرة في الأسواق العالمية، لا يزال الذهب يحتفظ بمكانته كأحد أهم الأصول الادخارية والاستثمارية، بفضل قدرته على الحفاظ على القيمة وتقليل تأثير تقلبات الأسواق على المدخرات، وهو ما يجعله خيارا مفضلا لدى شريحة واسعة من المستثمرين.

وتشير التوقعات إلى استمرار تأثر أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة بعدة عوامل، أبرزها قرارات البنوك المركزية المتعلقة بأسعار الفائدة، وتحركات الدولار، ومستويات التضخم، إلى جانب التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية.

وتبقى المتابعة اليومية لتحركات أسعار الذهب ضرورية للراغبين في الشراء أو البيع أو الاستثمار، لما توفره من مؤشرات تساعد على اتخاذ قرارات أكثر دقة، بما يتوافق مع اتجاهات السوق والتغيرات المستمرة في أسعار المعدن النفيس.