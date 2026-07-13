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مع القطاع الخاص .. وزارة العمل تعلن عن 1230 فرصة توظيف للشباب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مع القطاع الخاص .. وزارة العمل تعلن عن 1230 فرصة توظيف للشباب

فرص عمل
فرص عمل
قسم الخدمات
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في خطوة جادة ومستمرة لمواجهة البطالة ودعم مسيرة التنمية، أعلنت وزارة العمل عن إصدار العدد الـ 20 من "النشرة القومية للتشغيل" (نسخة يوليو 2026)، حاملة معها 1230 فرصة عمل حقيقية لشباب الخريجين وأصحاب الحرف، تحت شعارها الدائم "معاً لمستقبل أفضل".

و​تأتي هذه النشرة لترسم خريطة طريق واضحة للشباب الباحث عن الاستقرار، بمزايا تضمن تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير مظلات التأمين الصحي والاجتماعي، بالإضافة إلى توفير بيئة تدريبية وتنافسية عادلة.

فرص عمل للشباب

وظائف في كل المحافظات

و​لم تعد فرص العمل حكرًا على العاصمة، بل امتدت النشرة القومية لتشمل قلاعاً صناعية ومحافظات متعددة من وجه بحري وحتى الصعيد، ومن أبرزها:

​القاهرة والجيزة (العاصمة والمدن الجديدة): فتحت مدن بدر، والتجمع الثالث، و6 أكتوبر أبوابها لقطاعات الأغذية والمشروبات (شيفات بجميع التخصصات)، والصناعات الخشبية، والخدمات الأمنية والفنية بمرتبات مجزية تصل في بعض التخصصات الهندسية لـ 16,000 جنيه.

​مدن القناة (السويس): أعلنت شركات البلاستيك والألياف بمنطقة عتاقة وبورتوفيق عن طلب مهندسين وفنيين، بالإضافة إلى شركة "جي بي للحافلات" التي طلبت عشرات الفنيين في مجالات اللحام والدهان وميكانيكا السيارات.

فرص عمل

​صعيد مصر (المنيا، سوهاج، قنا، بني سويف): تشهد طفرة كبيرة في الطلب على المدرسين بالمدارس الخاصة (لغات وعربي)، ومندوبي المبيعات، وأخصائيي تمويل المشروعات، وعمال الإنتاج بجرجا والمنطقة الصناعية بشرق النيل.

​المحافظات الحدودية (الوادي الجديد ومطروح): برزت شركة "دالتكس للتطوير الزراعي" بالفرافرة لتقدم حزمة متكاملة للمغتربين (وظائف زراعية، هندسية، وحرفية مع توفير الإقامة والوجبات)، بجانب قطاع الإنقاذ البحري والأمن بمطروح.

​أبرز الشركات والتخصصات المطلوبة في نشرة يوليو:

  • الشرق الأوسط للخدمات الفنية مهندسو (ميكاترونكس - ميكانيكا)، وفنيو (كهرباء - ميكانيكا) رواتب تصل إلى 16,000 ج، خبرة من 3 إلى 5 سنوات، السن حتى 30 سنة.
فرص عمل
  • الشركة الفرنسية للصناعات الخشبية (مدينة بدر) فني ماكينات، فني تجميع، مساعد فني السن من 23 إلى 35 سنة، وتقديم تدريب مدفوع الأجر لمدة 3 أشهر في حال عدم وجود خبرة.
  • نيبون كوى للاستشارات الهندسية (الجيزة) مهندس تصميم إنشائي (هندسة مدني) خبرة 10 سنوات (منها 3 سنوات بمجال المترو أو السكك الحديدية)، السن لا يشترط.
  • بروسبير وتيما للخدمات الأمنية مدراء مواقع، مشرفو أمن، أفراد أمن رواتب تبدأ من 8,000 وتصل لـ 15,000 ج، مع وجبات وإقامة وتأمين صحي خاص.
  • آفاق للأغذية والمشروبات (التجمع الثالث) شيفات (خباز - سخن - جزار - مشويات - حلواني) رواتب تتراوح بين 8,000 و 9,700 ج، السن من 18 إلى 45 سنة.
  • مدارس الشروق والعهد الجديد ودريم (الصعيد) مدرسون بكافة التخصصات (لغات، عربي، رياض أطفال)
فرص عمل

ضمانات حكومية

و​تتميز هذه النشرة بتركيز وزارة العمل على إلزام الشركات الشريكة بتطبيق الحد الأدنى للأجور كحد أدنى للتعاقد، مع زيادات مطردة تعتمد على سنوات الخبرة والكفاءة. 

كما تبرز لفتة مميزة في النشرة عبر تقديم "التدريب مدفوع الأجر" في بعض القطاعات الصناعية الحيوية لدمج الشباب حديثي التخرج الذين يفتقرون للخبرة العملية في سوق العمل مباشرة.

​طرق التقديم الرسمية:

​ودعت وزارة العمل الشباب الطموح الراغب في اقتناص هذه الفرص إلى سلك الطرق الرسمية لضمان حقوقهم، وذلك عبر:

​الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة: www.manpower.gov.eg والتسجيل إلكترونياً.

فرص عمل

​المقر الرئيسي للوزارة: التوجه مباشرة إلى 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر – القاهرة.

​المكاتب الإقليمية: مديريات العمل بجميع المحافظات والمكاتب التابعة لها لتقديم الدعم الورقي والإرشادي للمتقدمين.

فرص عمل وظائف خالية وزارة العمل نشرة التوظيف فرص عمل للشباب

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