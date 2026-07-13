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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الذهب ينخفض بأكثر من 1.7% إلى نحو 4050 دولارا للأوقية.. والشعبة تفجر مفاجأة

الذهب
الذهب
البهى عمرو
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يتابع جميع المواطنين خلال خذه الفترة التوقعات الخاصة بأسعار الذهب، ويرى خبراء ومحللون أن الذهب سيظل الملاذ الآمن الأبرز للمستثمرين في أوقات عدم اليقين، ما يدعم فرص ارتفاع أسعاره خلال الأشهر المقبلة، وسط توقعات بأن يشهد المعدن النفيس موجة صعود جديدة قد تنعكس على الأسعار في السوق المحلية.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن الذهب ينخفض بأكثر من 1.7% إلى نحو 4050 دولارا للأوقية.

أرشيفية
الذهب 

وأكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالإتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر تتمتع بثروة اقتصادية كبيرة، ولا بد من الاهتمام بها، مع وجود العديد من الصناعات التعدينية التي تحمل القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

الذهب
الذهب 

وقال هاني ميلاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن الذهب في عام 2025 سجل ارتفاعا غير مسبوق بزيادة سعرية اقتربت من 65%، وكان معدل غير طبيعي وقوي، مؤكدا أنه لا يمكن أن يتكرر على مدار السنوات القادمة.

الذهب
الذهب 

وتابع رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سعر الذهب في عام 2026، كان هناك ارتفاع نتيجة الحرب الأيرانية الأمريكية، وارتفاع معدلات التضخم، ولكن استمرار ارتفاع أسعار النفط لن يكون في صالح الذهب.

الذهب
الذهب 

كما علق الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين السابق والخبير في صناعة وأسواق الذهب، على تأثير وقف الحرب على أسعار الذهب، وما إذا كانت الأسعار ستتجه إلى الارتفاع مع استمرار توقف الحرب.

وقال الخبير في صناعة وأسواق الذهب إن هذا الأمر وارد، موضحًا أنه مع توقف الحرب واستقرار الأوضاع، قد تشهد أسعار الذهب ارتفاعات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الذهب ارتفع خلال الساعات الأخيرة بنحو 100 دولار للأوقية.

الذهب
الذهب 

وأضاف أن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت من 5650 جنيهًا إلى 5750 جنيهًا لجرام الذهب عيار 21، أي بزيادة بلغت 100 جنيه للجرام.

ولفت إلى أن الذهب، مع استقرار منطقة الشرق الأوسط ووقف الحرب، قد يواصل الارتفاع بصورة تدريجية، متوقعًا أن يسجل مستويات قياسية بنهاية العام، وأن تصل أوقية الذهب إلى 5000 دولار.

وأشار إلى أنه ينصح المواطنين بشراء الذهب كلما توفرت لديهم السيولة، مؤكدًا أن الأسعار الحالية مناسبة، لكنه يتوقع تسجيل ارتفاعات جديدة قبل نهاية العام.

وأوضح أن أسعار الذهب حتى نهاية عام 2025 شهدت ارتفاعات كبيرة، موضحًا أن الأسعار ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة تراوحت بين 60% و65%.

ولفت إلى أن الحرب الإيرانية الأمريكية كان لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، كما أثرت في البنوك المركزية التي احتاجت إلى سيولة كبيرة، وهو ما تسبب في ضغوط بيعية قوية على الذهب، وأسهم في تراجع أسعاره خلال الأشهر الأخيرة.


مفاجأة في نهاية 2026


وأشار إلى أن سعر أوقية الذهب انخفض من 5550 دولارًا إلى أقل من 4000 دولار، مؤكدًا أن هذا التراجع يعد كبيرًا، وأنه ينصح المواطنين بشراء الذهب كلما توفرت لديهم السيولة، مؤكدًا أن الأسعار الحالية مناسبة، لكنه يتوقع تسجيل ارتفاعات جديدة قبل نهاية عام 2026.

الذهب القاهرة الإخبارية شعبة الذهب أسعار الذهب

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