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قابيل وهابيل في أخميم.. القصة الكاملة لمقتل شاب على يد شقيقه بسبب خلافات مالية في سوهاج
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قابيل وهابيل في أخميم.. القصة الكاملة لمقتل شاب على يد شقيقه بسبب خلافات مالية في سوهاج

القصة الكاملة لمقتل شاب على يد شقيقه بسبب خلافات مالية في سوهاج
القصة الكاملة لمقتل شاب على يد شقيقه بسبب خلافات مالية في سوهاج
أنغام الجنايني
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قبل ساعات، خيمت أجواء من الحزن على منطقة الري التابعة لمركز أخميم بمحافظة سوهاج، بعدما تحولت خلافات عائلية بين شقيقين إلى جريمة مأساوية انتهت بمقتل أحدهما على يد الآخر. 

تفاصيل مقتل مواطن على يد شقيقه بسوهاج

وقال شهود العيان أن الجميع يظن أن الخلاف بين الشقيقين لن يتجاوز حدود المشادة، انتهى المشهد بفقدان أسرة أحد أبنائها، ليترك صدمة كبيرة بين الأهالي في أخميم.

وأضاف شهود العيان: “خلافات مالية نشبت بين الشقيقين، قبل أن تتطور إلى مشادة كلامية ثم مشاجرة، أقدم خلالها أحدهما على الاعتداء على شقيقه، متسببًا في إصابته إصابات بالغة أودت بحياته في الحال”.

خلافات مالية نشبت بين الشقيقين

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بين شقيقين بمنطقة الري، ووجود شخص فارق الحياة متأثرًا بإصاباته.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث مركز أخميم إلى مكان البلاغ، حيث كشفت المعاينة الأولية أن خلافات مالية نشبت بين الشقيقين، قبل أن تتطور إلى مشادة كلامية ثم مشاجرة، أقدم خلالها أحدهما على الاعتداء على شقيقه، متسببًا في إصابته إصابات بالغة أودت بحياته في الحال.

هروب المتهم

وعقب ارتكاب الواقعة، لاذ المتهم بالفرار من مكان الحادث، فيما كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد مكان اختبائه وضبطه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

في الوقت نفسه، جرى نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت أعمالها لكشف جميع ملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال الشهود، واستكمال التحريات للوقوف على الأسباب الكاملة التي أدت إلى وقوع هذه الجريمة المأساوية، وبيان تفاصيل الخلاف الذي انتهى بفقدان شقيق لحياته على يد شقيقه.

محافظة سوهاج مقتل مواطن على يد شقيقه بسوهاج مركز أخميم

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