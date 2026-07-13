الكشف عن الحوار الذي دار بين ميسي وحكم مباراة سويسرا

دخل ليونيل ميسي في نقاش قصير مع الحكم البرتغالي جواو بينيرو، خلال مواجهة الأرجنتين وسويسرا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، اعتراضًا على الطريقة التي خاطبه بها أثناء سير اللقاء.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الواقعة حدثت خلال استعداد المنتخب السويسري لتنفيذ إحدى الركلات الحرة، عندما طلب الحكم من قائد المنتخب الأرجنتيني التراجع لتشكيل حائط الصد، وهو ما لم يعجب ميسي بسبب أسلوب الحديث.

وأظهرت اللقطات التلفزيونية قائد "التانجو" وهو يطالب الحكم بالتحدث إليه باحترام، مؤكدًا أنه لم يوجه إليه أي إساءة، قائلاً: "تحدث معي باحترام، لا تتحدث معي بهذه الطريقة، فأنا أخاطبك باحترام."

ورغم اعتراضه، لم تتطور الواقعة إلى مشادة بين الطرفين، إذ اكتفى ميسي بإبداء استيائه قبل استكمال اللعب بصورة طبيعية.

وجاءت اللقطة في مباراة شهدت إثارة كبيرة، خاصة بعد طرد المهاجم السويسري بريل إمبولو، وهو القرار الذي أثار اعتراضات داخل صفوف المنتخب السويسري، قبل أن ينجح المنتخب الأرجنتيني في حسم اللقاء بنتيجة 3-1 بعد التمديد، ليواصل حملة الدفاع عن لقبه ويتأهل إلى نصف النهائي لمواجهة منتخب إنجلترا.

الحوار الذي دار بين الأسطورة ليونيل ميسي والحكم البرتغالي جواو بينيرو

ميسي: انتبه.. انتبه أنت أيضًا، وطبق نفس المعايير على الجميع.

الحكم: انتبه لطريقة حديثك معي!

ميسي: هناك كانت مخالفة... لم تحتسبها.

الحكم: أنا أتحدث معك باحترام، فلا داعي لهذه الطريقة.

ميسي: وأنا أيضًا أتحدث معك باحترام.