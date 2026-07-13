حتحوت: الزمالك يتحرك لصرف مستحقات الأجانب بعد انفراجة مالية بـ100 مليون جنيه

كشف الإعلامي هاني حتحوت أن نادي الزمالك يواجه أزمة تتعلق بمستحقات اللاعبين الأجانب، في ظل تمسكهم بالحصول على مستحقاتهم المالية قبل الانتظام في تدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد، مؤكدًا أن إدارة النادي تعمل على توفير السيولة اللازمة خلال الأسبوع الجاري.

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وأوضح حتحوت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن اللاعبين المصريين عادة ما يتحلون بقدر أكبر من الصبر في ملف المستحقات، على عكس اللاعبين الأجانب الذين يلجؤون سريعًا إلى إرسال إنذارات بالفسخ واتخاذ إجراءات قانونية حال تأخر المستحقات، وهو ما يجعل هذا الملف أولوية لإدارة الزمالك.

وأشار إلى أن لاعبي الزمالك حصلوا حتى الآن على 50% فقط من مستحقات الموسم الماضي، ولم يتسلموا مكافأة التتويج بالدوري من النادي، بينما تكفل بها رئيس النادي الشرفي ممدوح عباس.

وأضاف حتحوت أن هناك انفراجة مالية شهدها النادي مؤخرًا، بعدما حصل الزمالك على مقدم بقيمة 100 مليون جنيه من المطور العقاري الخاص بأرض النادي، موضحًا أن جزءًا من هذا المبلغ سيتم توجيهه لسداد مستحقات اللاعبين الأجانب، بالتزامن مع قرب الإعلان الرسمي عن تفاصيل شركة الكرة الجديدة.