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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اجتماع بين الزمالك ومسئولي الأوقاف لحسم أزمة أرض ميت عقبة

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام
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يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم اجتماعا مع مسئولوي وزارة الأوقاف  لبحث أزمة التجديد الخاصة بقطعة الأرض بالمقر الرئيسي للنادي بميت عقبة

ويحاول نادي الزمالك التوصل لاتفاق بشان قطعة الأرض لتجديد حق الانتفاع بها خلال السنوات المقبلة.

في سياق أخر اقترب نادي الزمالك من إنهاء القضايا التي تعطل حصوله على الرخصة الأفريقية إستعدادا للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الجديد.

ويتبقى فقط 3 قضايا لإنهاء ملف إيقاف القيد وحل الأزمة الخاصة بالرخصة الأفريقية بمبلغ أقل من 3 مليون دولار

ويسعى الزمالك لإنهاء ملف نادي أوليكساندريا الأوكراني في صفقة البرازيلي خوان بيزيرا حيث يتبقي قسطين متأخرين بقيمة 800ألف دولار

ويعد الملف الأكثر قوة هو الخاص بمستحقات إبراهيما نداي حيث حصل على حكم من الفيفا بقيمة مليون و600 ألف دولار بجانب الفوائد المستحقة عن تأخير حصوله على المستحقات المالية

ويتبقى 500 ألف دولار لنادي سانت إيتيان الفرنسي في صفقة انتقال المغربي محمود بنتايك لنادي الزمالك.

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