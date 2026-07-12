احتجزهن وأجبرهن على توقيع أوراق.. رجل أعمال يتعدى على بناته والأمن يفحص الواقعة| صور

تفحص الأجهزة الأمنية مقطع فيديو متداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد واقعة تعدي أحد رجال الأعمال على بناته الثلاث داخل إحدى الشركات بمنطقة الموسكي.

وأظهر الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة داخل مقر الشركة، شخصًا يحمل عصا خشبية أثناء تواجده داخل غرفة مكتبه، حيث ظهر وهو يعتدي بالضرب على بناته، مع إجبارهن على توقيع بعض الأوراق، حسب ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا للمقطع المتداول، أسفر الاعتداء عن تعرض الفتيات لإصابات، وسط مطالبات من رواد مواقع التواصل بسرعة كشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعمل الأجهزة الأمنية حاليًا على فحص الفيديو المتداول، والتحقق من صحة الواقعة، وسماع أقوال الأطراف المعنية، للوقوف على كافة التفاصيل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها.