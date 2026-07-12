المركز القومي للسينما يقيم فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة

أقام المركز القومي للسينما فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة، في سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور من صُنّاع السينما والمهتمين بالأفلام المستقلة.

وتضمنت الفعاليات، عرض 4 أفلام قصيرة، هي الفيلم الروائي القصير «لا عزاء للسيدات» إخراج محمود زين، والفيلم التسجيلي القصير «مش ببلاش» إخراج جنى أحمد، والفيلم التسجيلي القصير «مركب واحدة» إخراج محمد ناجي.



وأعقب العروض ندوة لمناقشة الأفلام مع صُنّاعها والجمهور، أدارها الناقد السينمائي أحمد النبوي، وشهدت حوارًا ثريًا حول التجارب السينمائية المستقلة، وما تناولته الأفلام من رؤى وقضايا فنية وإنسانية.

ويواصل نادي السينما المستقلة- تحت إدارة الناقد السينمائي أحمد عسر- تقديم منصة داعمة لصُنّاع الأفلام المستقلة، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، في إطار جهود المركز القومي للسينما لدعم المواهب الشابة، وإثراء الحركة السينمائية والثقافية في مصر.