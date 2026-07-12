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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رد فعل حسام حسن على أخطاء محمد هاني ومجاملة شوبير

حسام حسن
حسام حسن
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

كشف الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن رد أفعاله على أخطاء اللاعب الدولي محمد هاني في بطولة كأس العالم، وأسباب الثقة في الحارس مصطفى شوبير لمرمى الفراعنة في كأس العالم 2026.

وقال حسام حسن،: "أنا مقتنع بمحمد هاني جدًا جدًا.. واستفدت منه، وفي المركز اللي بيلعب فيه كويس جدًا.. وهو بيسمع الكلام فعلًا.. وقلت له: هايل، ووارد إنه يغلط.. وطول الماتش كان كويس، ومش صح إني أكسره قدام زمايله.. اللعيبة اتظلمت، وأساسيات الكورة ما اتعملتش ليهم وهما ناشئين"

وأكمل: “عندي ثقة في مصطفى شوبير، وعايزه يبقى كويس، وبيطور من نفسه، ومثقف.. ومختارتوش مجاملة”.

وأضاف: "حمزة عبد الكريم عنده إمكانيات كويسة، وكنت متابعه من كأس العالم للشباب.. وروحت للشباب علشان مستقبل المنتخب".

حسام حسن عبر قناة أون 

استضاف برنامج «معكم منى الشاذلي»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، مساء اليوم الأحد، المدير الفني لمنتخب مصر، الكابتن حسام حسن، في حلقة خاصة يشاركه فيها عدد من أفراد أسرته.

بدأت الحلقة في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتحدث حسام حسن عن أبرز المحطات في مسيرته الكروية لاعبًا ومدربًا، إلى جانب كواليس تجربته مع المنتخب المصري، والتحديات التي صاحبت مشواره في عالم كرة القدم.

كواليس خاصة من حياة المدير الفني للمنتخب

وتناولت الحلقة عددًا من المواقف الإنسانية والشخصية التي تجمع حسام حسن بأسرته، في أجواء تكشف جانبًا مختلفًا من حياته بعيدًا عن المستطيل الأخضر، كما تسلط الضوء على رحلته الطويلة في كرة القدم، وما حققه من إنجازات.

احتفاء بنجم الكرة المصرية

وتأتي استضافة حسام حسن في إطار اهتمام البرامج الحوارية بالرموز الرياضية المصرية، وإلقاء الضوء على تجاربهم ومسيرتهم، لا سيما بعد ارتباط اسمه بالعديد من المحطات المهمة في تاريخ الكرة المصرية، لاعبًا ومدربًا.

حسام حسن منتخب مصر كأس العالم شوبير محمد هاني

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