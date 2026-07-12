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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى شوبير: محمد صلاح قدوة للجميع.. وبونو من أفضل حراس العرب والاحتراف حلم أي لاعب

مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر
مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر
محمود محسن
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أكد مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، أن محمد صلاح يُعد من اللاعبين أصحاب الأخلاق العالية، مشيرًا إلى أنه يحرص دائمًا على تقديم النصائح والدعم لزملائه داخل المنتخب.

وأشاد شوبير، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، بالحارس المغربي ياسين بونو، مؤكدًا أنه من الشخصيات المحترمة والمميزة، ويُعد من أفضل حراس المرمى الذين أنجبتهم الكرة العربية على مر تاريخها، لما يقدمه من مستويات كبيرة في مختلف البطولات.

وتطرق حارس الأهلي إلى ملف الاحتراف، مؤكدًا أنه ينتمي إلى نادٍ كبير بحجم الأهلي، وأن أي عروض احتراف خارجية سيتم التعامل معها من خلال وكيله وبالتنسيق الكامل مع إدارة النادي.

أي عرض احتراف سيكون للنادي الأهلي،

وأشار شوبير إلى أن القرار النهائي بشأن أي عرض احتراف سيكون للنادي الأهلي، مشددًا على أن حلم الاحتراف يراود أي لاعب، لكنه يحترم تعاقده مع ناديه ويلتزم بالإجراءات الرسمية في هذا الشأن.

مصطفى شوبير منتخب مصر النادي الأهلي محمد صلاح ياسين بونو

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