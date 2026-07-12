مصطفى شوبير: محمد صلاح قدوة للجميع.. وبونو من أفضل حراس العرب والاحتراف حلم أي لاعب

أكد مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، أن محمد صلاح يُعد من اللاعبين أصحاب الأخلاق العالية، مشيرًا إلى أنه يحرص دائمًا على تقديم النصائح والدعم لزملائه داخل المنتخب.

وأشاد شوبير، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، بالحارس المغربي ياسين بونو، مؤكدًا أنه من الشخصيات المحترمة والمميزة، ويُعد من أفضل حراس المرمى الذين أنجبتهم الكرة العربية على مر تاريخها، لما يقدمه من مستويات كبيرة في مختلف البطولات.

وتطرق حارس الأهلي إلى ملف الاحتراف، مؤكدًا أنه ينتمي إلى نادٍ كبير بحجم الأهلي، وأن أي عروض احتراف خارجية سيتم التعامل معها من خلال وكيله وبالتنسيق الكامل مع إدارة النادي.

أي عرض احتراف سيكون للنادي الأهلي،

وأشار شوبير إلى أن القرار النهائي بشأن أي عرض احتراف سيكون للنادي الأهلي، مشددًا على أن حلم الاحتراف يراود أي لاعب، لكنه يحترم تعاقده مع ناديه ويلتزم بالإجراءات الرسمية في هذا الشأن.