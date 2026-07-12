مصطفى شوبير: بكيت بعد مباراة الأرجنتين.. وإنذار الحكم ظلمني رغم واقعة قميص حمدي فتحي

أكد مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، أن مصطفى زيكو يُعد من أبرز المهاجمين الذين انضموا إلى المنتخب، مشيرًا إلى أنه يتمتع بإمكانات هجومية كبيرة، حتى إنه يختبر الحراس باستمرار خلال التدريبات بتسديداته القوية.

وقال مصطفى شوبير، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية ""أم بي سي مصر"، أن الإرهاق وقلة التركيز كانا من بين الأسباب التي أثرت على أداء المنتخب أمام الأرجنتين، مؤكدًا أن اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا خلال المباراة.

وتابع أن تيشرت حمدي فتحي تعرض للتمزق نتيجة الشد من أحد مدافعي المنتخب الأرجنتيني داخل منطقة الجزاء، مشيرًا إلى أنه توجه للحكم للاعتراض والمطالبة بمراجعة اللعبة عبر تقنية الفيديو، إلا أن الحكم أشهر له بطاقة صفراء، رغم أنه كان من المفترض العودة إلى تقنية «الفار» لمراجعة الواقعة.

المجهود الكبير

وأشار شوبير إلى أنه دخل في نوبة بكاء عقب نهاية مباراة الأرجنتين، حزنًا على الخروج بعد المجهود الكبير الذي بذله المنتخب خلال اللقاء.