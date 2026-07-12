مصطفى شوبير: مدافعو المنتخب تألقوا أمام أستراليا.. ومحمد هاني لا يستحق اللوم

أكد مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، أن مدافعي المنتخب قدموا أداءً مميزًا خلال مواجهة أستراليا، مشيرًا إلى أنهم تعاملوا بشكل جيد مع خطورة المنافس رغم امتلاكه عددًا من اللاعبين أصحاب القامة الطويلة.

وقال شوبير، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن محمد هاني قدم بطولة كبيرة، مؤكدًا أنه من الظلم الحكم عليه فقط بسبب تسجيله هدفين بالخطأ في مرماه، خاصة أن مستواه طوال المنافسات كان مميزًا وقدم الكثير للمنتخب.

وتابع حارس المنتخب أن مواجهة الأرجنتين كانت من أصعب المباريات التي خاضها الفريق، موضحًا أنه نجح في التصدي لأكثر من كرة خطيرة، خاصة خلال أحداث الشوط الأول، الذي شهد ضغطًا كبيرًا من المنافس.

جميع لاعبي المنتخب بذلوا أقصى ما لديهم خلال البطولة

وأشار مصطفى شوبير إلى أن جميع لاعبي المنتخب بذلوا أقصى ما لديهم خلال البطولة، وظهروا بصورة مشرفة أمام منتخبات قوية.