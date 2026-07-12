عمرو أديب يشيد بمصطفى شوبير: حارس تألق في أصعب الاختبارات وأصبح ظاهرة عالمية

أشاد الإعلامي عمرو أديب بالمستوى المميز الذي ظهر به مصطفى شوبير، حارس مرمى المنتخب، مؤكدًا أنه كان أحد أبرز نماذج النجاح والتفوق خلال منافسات كأس العالم.

وقال أديب إن مصطفى شوبير كان بمثابة «حائط الصد» الذي تصدى للعديد من الكرات الصعبة التي بدت مستحيلة، مشيرًا إلى أن أداءه لفت أنظار الصحافة العالمية التي أشادت بمستواه ووصفته بالظاهرة.

وتابع أن شوبير احتل المرتبة الرابعة بين حراس مرمى كأس العالم، بعدما أثبت قدراته خلال المباريات التي خاضها، مؤكدا أن الحارس الشاب خضع لاختبارات قوية وصعبة ونجح في التعامل معها بكفاءة كبيرة.

المحافل الكروية العالمية

وأكد عمرو أديب أن تجربة مصطفى شوبير في البطولة تمثل قصة نجاح حقيقية، وتعكس قدرة اللاعب المصري على التألق في أكبر المحافل الكروية العالمية.