عمرو أديب: حلقة استثنائية من "الحكاية" احتفاءً بثلاثة من أساطير منتخب مصر التاريخي

استهل الإعلامي عمرو أديب حلقة برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر، بالإعلان عن تقديم حلقة خاصة وصفها بـ"الاحتفالية الثلاثية"، تكريمًا لثلاثة من نجوم منتخب مصر الذين تركوا بصمة خالدة في تاريخ الكرة المصرية.

أبطال المنتخب المصري

وقال أديب إن الحلقة تستضيف ثلاثة من أبطال المنتخب المصري التاريخيين، وهم: هيثم حسن، مصطفى زيدان، ومحمد هاني، حيث يتم تخصيص فقرة لكل منهم للحديث عن مسيرته الكروية، وأبرز المحطات التي عاشها داخل الملاعب، واللحظات التي صنعت تاريخهم، سواء كانت لحظات انتصار وفرح أو مواقف صعبة ومؤلمة.

تقريب هؤلاء النجوم من الجمهور

وأكد أن الهدف من الحلقة هو تقريب هؤلاء النجوم من الجمهور، والاستماع إلى قصصهم وتجاربهم الإنسانية والرياضية التي لم تُروَ من قبل، مشيرًا إلى أن المشاهدين سيتعرفون على تفاصيل جديدة من مشوارهم مع الكرة المصرية.



كما أشار إلى أن الحلقة تشهد أيضًا مشاركة الناقد الرياضي واثق أحمد، والمدرب صابر، لإثراء النقاش وتحليل مسيرة الضيوف، قبل أن يوجه حديثه إلى النجم هيثم حسن متسائلًا: "كنت فين؟ وإحنا ليه ما كناش عارفين عنك كويس؟".