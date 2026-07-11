خلافات الميراث| ضبط المتهمين بالتعدي على زوجين لطردهما من منزل في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام شقيق والدها وأسرته بالتعدى على والديها بالضرب وإحداث إصابتهما لإجبارهم على ترك منزلهما بالشرقية .

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 يونيو المنقضى تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بالشرقية من والد القائمة على النشر (عامل "مصاب بسحجات وكدمات متفرقة") بتضرره من (شقيقه ، زوجته ، نجلهما ، صديق نجلهما) جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لقيامهم بالتعدى عليه بالسب والضرب محدثين إصابته المنوه عنها لرغبتهم فى طرده من المنزل لخلافات بينهم حول الميراث .

أمكن ضبط المشكو فى حقهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق .