قائد الجيش الأوكراني يحث "تحالف الراغبين" على تعزيز الدفاع الجوي

دعا القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال أولكسندر سيرسكي، الدول الأعضاء في "تحالف الراغبين" إلى تزويد بلاده بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، ولا سيما القدرات المضادة للصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى أسلحة إضافية لتقويض القدرات العسكرية والاقتصادية لروسيا.

وكتب سيرسكي، عبر حسابه على منصة /فيسبوك/، عقب مشاركته عبر تقنية الاتصال المرئي في مؤتمر رؤساء أركان الدول الأعضاء في التحالف: "تتجاهل روسيا الدعوات الرامية إلى السلام، وتواصل بدلا من ذلك التصعيد عبر تكثيف ضرباتها المشتركة المكثفة ضد أوكرانيا، مما يتسبب في معاناة المدنيين، ويوجه ضربات للاقتصاد والبنية التحتية الحيوية. وفي هذا الصدد، ناشدت زملائي في التحالف تقديم المزيد من وسائط الدفاع الجوي، وخاصة الأنظمة المضادة للصواريخ الباليستية، إلى جانب قدرات هجومية إضافية للحد من الإمكانات العسكرية والاقتصادية لروسيا".

وفي هذا السياق، شدد القائد العام على أهمية مواصلة الجهود المنسقة للتصدي لـ "أسطول الظل" الروسي، الذي لا يزال يشكل إحدى الأدوات الرئيسية لموسكو للالتفاف على العقوبات الدولية وجني العائدات لتمويل حربها، على حد قوله.

كما بحث سيرسكي مع القادة العسكريين للتحالف ملف تدريب أفراد الخدمة العسكرية والوحدات القتالية الأوكرانية بمشاركة الشركاء الدوليين لأوكرانيا، بما في ذلك مدربون من القوات متعددة الجنسيات التابعة للتحالف عقب نشرهم في أوكرانيا.

وأعرب القائد العام عن شكره للدول الأعضاء في "تحالف الراغبين" على المساعدات العسكرية المقدمة والتعاون المهني الوثيق بين قواتهم المسلحة، مضيفا: "نحن نمضي قدما كتفا بكتف لضمان السلام والاستقرار لأوكرانيا والقارة الأوروبية بأكملها".