فاتورة الكهرباء يوليو 2026 .. خطوات الاستعلام وطرق السداد إلكترونيًا

فاتورة الكهرباء .. ارتفعت معدلات بحث المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2026، بالتزامن مع اقتراب موعد سداد الفواتير الشهرية، حيث يحرص المشتركون على معرفة قيمة الاستهلاك قبل السداد، إلى جانب التعرف على الوسائل الإلكترونية المتاحة لإتمام عملية الدفع بسهولة، دون الحاجة إلى التوجه لمقار شركات الكهرباء، وذلك في إطار الخدمات الرقمية التي توفرها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء والموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2026

أتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر خدمة الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2026 إلكترونيًا، بما يتيح للمواطنين معرفة قيمة الفاتورة المستحقة قبل موعد السداد، وذلك من خلال خطوات بسيطة عبر الموقع الرسمي، دون الحاجة إلى زيارة مقار شركات توزيع الكهرباء.

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وتبدأ خطوات الاستعلام بالدخول إلى الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر، ثم اختيار قسم الخدمات، وبعد ذلك الضغط على خدمة "الاستعلام عن الفاتورة الشهرية"، ثم إدخال بيانات صاحب العداد المتعاقد، وكتابة رقم العداد، وتحديد موقع تركيبه، ثم تسجيل قراءة العداد المكونة من 10 أرقام، وأخيرًا الضغط على زر "الاستعلام"، لتظهر قيمة الفاتورة المستحقة.

خطوات سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيًا

كما يمكن للمواطنين سداد فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2026 إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، حيث تبدأ عملية السداد باختيار خدمة دفع الفاتورة، ثم إدخال بيانات العداد، وبعد ذلك كتابة كود السداد الإلكتروني المدون على إيصال الكهرباء، ثم إرسال الطلب.

وبعد إدخال البيانات، يجب التأكد من صحة جميع المعلومات المسجلة، ثم اختيار وسيلة الدفع المناسبة، وبذلك تكتمل عملية السداد بنجاح، بما يوفر الوقت والجهد للمشتركين ويتيح لهم سداد الفاتورة إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه إلى منافذ التحصيل.

شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات

تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر 9 شركات توزيع تتولى تقديم خدمات الكهرباء للمواطنين في مختلف المحافظات، وتشمل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، وشركة القناة لتوزيع الكهرباء، وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، وشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، وشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، وشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

وتقدم هذه الشركات خدماتها للمشتركين داخل نطاق عملها، بما يشمل إصدار الفواتير الشهرية، وتحصيل المستحقات، وتقديم الخدمات الفنية والإدارية المتعلقة بالعدادات واستهلاك الكهرباء.

الاستعلام الإلكتروني يوفر الوقت والجهد

وتسهم خدمات الاستعلام الإلكتروني عن فاتورة الكهرباء في تمكين المشتركين من معرفة قيمة الاستهلاك الشهري بصورة سريعة، بما يساعد على متابعة الفاتورة قبل موعد السداد، كما تتيح خدمات الدفع الإلكتروني إتمام عملية السداد عبر الإنترنت بخطوات بسيطة، دون الحاجة إلى الانتظار في مقار شركات الكهرباء أو منافذ التحصيل.

وتأتي هذه الخدمات ضمن منظومة الخدمات الرقمية التي توفرها الشركة القابضة لكهرباء مصر، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين، وإتاحة وسائل متعددة للاستعلام عن الفواتير وسدادها إلكترونيًا.

خطوات يجب مراعاتها أثناء الاستعلام والسداد

ويُنصح المشتركون بالتأكد من إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة، سواء عند الاستعلام عن الفاتورة أو أثناء عملية السداد الإلكتروني، مع مراجعة رقم العداد وكود السداد الإلكتروني والبيانات الخاصة بصاحب العداد، لضمان ظهور قيمة الفاتورة الصحيحة وإتمام عملية الدفع بنجاح.

كما يُفضل الاحتفاظ ببيانات عملية السداد بعد الانتهاء منها، باعتبارها مرجعًا في حال الحاجة إلى مراجعة تفاصيل الدفع أو التأكد من إتمام العملية.