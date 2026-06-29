لو جتلك فاتورة كهرباء عالية.. كيفيه تقديم شكوي رسميا

ييحث عدد كبير من المواطنون عن تقديم شكوي لفواتير الكهرباء العالية غير معتاد في قيمة الفاتورة مقارنة بمتوسط الاستهلاك الشهري.

ويمكن تقديم الشكوي من خلال القنوات الرسمية لتلقي شكاوى فواتير الكهرباء الطبيعي، سواء عبر المنصات الإلكترونية أو مراكز خدمة العملاء أو الخطوط الساخنة، بما يضمن فحص الشكاوى وإعادة مراجعة الاستهلاك حال وجود أخطاء في قراءة العداد أو احتساب الفاتورة.

كيفية تقديم شكوى بشأن ارتفاع فاتورة الكهرباء

وفقا للضوابط التي حددتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، يحق للمشترك الذي يلاحظ ارتفاعا غير مبرر في قيمة فاتورة الكهرباء تقديم شكوى رسمية لإعادة مراجعة الاستهلاك، وذلك من خلال عدة وسائل معتمدة.

التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء

يمكن للمشترك التقدم بشكوى مباشرة إلى قطاع خدمة العملاء أو القطاع التجاري بشركة توزيع الكهرباء التابعة لمنطقة سكنه، مع تقديم بيانات العداد والفاتورة محل الاعتراض، لبدء إجراءات فحص الشكوى.

تقديم الشكوى إلكترونيا

كما يمكن تقديم الشكوى عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لخدمات الكهرباء، مع إرفاق صورة واضحة من الفاتورة الحالية وصورة لقراءة العداد الفعلية، لمراجعة البيانات ومقارنتها بالقراءات المسجلة.

تصعيد الشكوى

في حال عدم التوصل إلى حل من خلال شركة التوزيع، يمكن للمشترك تصعيد الشكوى إلى الجهة الرقابية المختصة، التي تتولى مراجعة الشكوى والتواصل مع شركة الكهرباء لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما يمكن الاستفادة من الخط الساخن المخصص لاستقبال الشكاوى على مدار الساعة.

المستندات المطلوبة للاعتراض على فاتورة الكهرباء

لتسريع إجراءات فحص الشكوى، ينصح بتجهيز المستندات التالية:

صورة من فاتورة الكهرباء محل الاعتراض.

نسخة من إحدى الفواتير السابقة لإثبات متوسط الاستهلاك المعتاد.

صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب العداد.

صورة حديثة وواضحة لقراءة العداد الفعلية.

وفي ظل تزايد شكاوى المواطنين بشأن ارتفاع فواتير المرافق، تؤكد الجهات المختصة أهمية مراجعة الفواتير بشكل دوري والتأكد من مطابقة القراءات للاستهلاك الفعلي، مع الاستفادة من القنوات الرسمية المتاحة لتقديم الشكاوى عند وجود أي ملاحظات، بما يضمن الحفاظ على حقوق المشتركين وتحقيق العدالة في احتساب قيمة الاستهلاك.