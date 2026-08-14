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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الملاكمة يحقق في واقعة معسكر المنتخب ويعلق عمل المدربين

الاتحاد المصري للملاكمة
الاتحاد المصري للملاكمة
حمزة شعيب

اتخذ الاتحاد المصري للملاكمة إجراءات رسمية بشأن الواقعة التي شهدها المركز الأولمبي خلال معسكر المنتخب الوطني، استعدادًا للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط بإيطاليا.

وأجرى المستشار القانوني للاتحاد التحقيقات اللازمة بشأن الواقعة، قبل رفع القرارات والتوصيات القانونية إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.

وقرر الاتحاد تعليق عمل المدربين المصريين داخل المعسكر بشكل مؤقت، لحين استكمال الإجراءات القانونية وعرض نتائج التحقيقات على مجلس الإدارة، مع التأكيد على عدم إدانة أي طرف قبل انتهاء التحقيقات بشكل كامل.

وفي الوقت نفسه، استمر معسكر المنتخب الوطني بصورة طبيعية، وانتظمت التدريبات تحت قيادة الجهاز الفني، لضمان عدم تأثر استعدادات اللاعبين للمنافسات المقبلة بأي أحداث خارج الملعب.

وأكد اللواء مجدي اللوزي، رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، أن التعامل مع الواقعة يأتي في إطار حرص الاتحاد على ترسيخ قيم الانضباط والالتزام واحترام القانون داخل المنظومة الرياضية.

وشدد اللوزي على أن الاتحاد يستهدف صناعة بطل يجمع بين المهارة الرياضية والشخصية والانضباط، مؤكدًا أن أي شخص يثبت ارتكابه مخالفة أو تجاوزًا سيتم التعامل معه وفقًا للقانون واللوائح، دون تهاون، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مبدأ عدم إدانة أي طرف قبل اكتمال التحقيقات.

وأوضح رئيس الاتحاد أن المحاسبة تهدف إلى حماية المنظومة الرياضية وليس الانتقام، مشددًا على أن ارتداء قميص منتخب مصر يفرض على الجميع الالتزام بالسلوك الذي يليق بتمثيل الدولة.

واختتم اللوزي بالتأكيد أن مصلحة المنتخب الوطني واللاعبين وتمثيل مصر بالشكل اللائق تأتي على رأس أولويات الاتحاد، وأن أي خلافات لن تعطل استعدادات المنتخب للاستحقاقات المقبلة.

اتحاد الملاكمة الاتحاد المصري للملاكمة دورة ألعاب البحر المتوسط بإيطاليا

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