الولايات المتحدة تطالب الحوثيين بوقف الهجمات على دول المنطقة وتهديد الملاحة

طالبت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، الحوثيين بوقف هجماتهم ضد دول المنطقة ووقف التحركات التي تقوض حرية الملاحة، محذرة من أن التصعيد الأخير يعكس تعاونًا متزايدًا مع إيران.

وقالت نائبة المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة جينيفر لوسيتا - خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن اليمن - إن طائرة إيرانية هبطت في صنعاء في 3 يوليو الماضي دون موافقة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، بزعم نقل مسؤولين حوثيين للمشاركة في جنازة المرشد الإيراني الراحل.

وأضافت نائبة المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة أن "الرحلة نقلت عناصر من الحرس الثوري الإيراني، من بينهم خبراء في الطائرات المسيرة والصواريخ، إلى الحوثيين مباشرة"، معتبرة أن التصعيد الحوثي الأخير يأتي في إطار ما وصفته بـ"حملة ممنهجة للحفاظ على النفوذ الإقليمي وتعطيل الممرات الحيوية".

وأشارت إلى استهداف الحوثيين أكثر من سبع سفن مرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر، إلى جانب بنية تحتية رئيسية للطاقة في المنطقة، فضلًا عن إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، ما أسفر عن عشرات الضحايا خلال الأسبوع الماضي.

وأكدت المسؤولة الأمريكية أن هذه التطورات تشير، بحسب تقييم واشنطن، إلى استمرار التعاون والتنسيق بين الحوثيين وطهران.