كزبرة يكشف سر نجاحه أمام الكاميرا.. مواقف كوميدية من كواليس «محمود التاني»

كشف الفنان الشاب أحمد بحر، الشهير بـ«كزبرة»، عن سعادته بخوض تجربة البطولة في فيلم «محمود التاني»، موضحًا أن طريقته في تقديم الشخصيات تعتمد بشكل كبير على قدرته على التعامل بعفوية مع الجمهور واستشعار طبيعة الشخصية التي يجسدها.

الاقتراب من الناس بصورة تلقائية

وأشار كزبرة إلى أن ما يميزه في أداء أدواره، من وجهة نظره، هو الاعتماد على «القبول» و«الفراسة»، إلى جانب الاقتراب من الناس بصورة تلقائية، وهو ما يساعده على تقديم شخصيات قريبة من الجمهور.

وخلال ظهوره في الحلقة، لفت كزبرة الأنظار بسرعة بديهته بعدما تمكن من تخمين التخصص الذي درسه الفنان الراحل محمود ياسين، وأجاب بأنه درس الحقوق، في موقف أثار إعجاب وتفاعل الحاضرين.

العمل أثناء تصوير محمود التاني

وتحدث الفنان الشاب أيضًا عن عدد من المواقف الطريفة التي جمعته بفريق العمل أثناء تصوير «محمود التاني»، مستعيدًا واقعة جمعته بالفنان أحمد غزي، بعدما اتفق الاثنان على طلب إعادة أحد المشاهد من المخرج.

لكن المفاجأة جاءت عندما نجح غزي في إنهاء مشاهده دون الحاجة إلى إعادة التصوير، ليجد كزبرة نفسه بمفرده أمام المخرج لاستكمال إعادة المشهد، في موقف تعامل معه بطريقته الكوميدية المعتادة.

ولم تخلُ الحلقة من أجواء الترفيه، حيث شارك كزبرة مع عدد من أبطال الفيلم في تقديم أغنية «أندال» الشهيرة، وسط تفاعل واضح وحماس من الجمهور داخل الاستوديو، في أجواء عكست حالة الانسجام بين أبطال العمل.