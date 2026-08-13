الصحة تنظم ورشة عمل لتدريب 50 مدرباً للدعم النفسي بمنشآت الرعاية الصحية الأولية في 21 محافظة

نظمت وزارة الصحة والسكان من خلال قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة ورشة عمل لتدريب 50 مدرباً على تقديم خدمات الدعم النفسي بمنشآت الرعاية الصحية الأولية، بالتنسيق مع أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، في خطوة تنفذ لأول مرة بهدف إعداد كوادر متخصصة قادرة على نقل المعرفة والمهارات إلى فرق العمل الصحية بالمحافظات.

وتأتي الورشة في إطار جهود الوزارة لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية وتعزيز التكامل بين الخدمات الصحية والنفسية والتوسع في إتاحة خدمات الدعم النفسي للمواطنين داخل منشآت الرعاية الأولية بما يضمن الوصول إلى الخدمة بالقرب من أماكن إقامتهم.

تدريب مدربي الدعم النفسي

وقالت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والرعاية الأولية وتنمية الأسرة إن تنفيذ ورشة تدريب مدربي الدعم النفسي لأول مرة يمثل خطوة مهمة لإعداد كوادر متخصصة من المدربين القادرين على نقل المعرفة والمهارات إلى فرق العمل داخل منشآت الرعاية الصحية الأولية بمختلف مستوياتها بدءاً من الاكتشاف المبكر بالوحدات الصحية وصولاً إلى خدمات الأخصائي والاستشاري بالمراكز الصحية، بما يسهم في التوسع المنظم والمستدام في تقديم خدمات الدعم النفسي ضمن برنامج حزمة الخدمات الأساسية وتعزيز قدرة الفرق الطبية على التعرف المبكر على المشكلات النفسية والتعامل معها وفق الإمكانات المتاحة ومسارات الإحالة المعتمدة.

وأضافت أن المدربين الـ50 سيقومون بدور محوري في نقل الخبرات إلى الفرق الصحية بالمحافظات لضمان اتساع نطاق الاستفادة واستدامة بناء القدرات وتحسين جودة الخدمات، مشيرة إلى استهداف توفير خدمات الأخصائيين والاستشاريين النفسيين داخل منشآت الرعاية الأولية وفق الاحتياج مع إعطاء أولوية للمناطق التي لا تتوافر بها خدمات متخصصة للصحة النفسية بما يقرب الخدمة من المواطنين ويعزز منظومة الإحالة والتكامل.

دورتين تدريبيتين لتغطية 21 محافظة

ومن جانبه أوضح الدكتور سمير الدميري رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة أن التدريب يشمل دورتين تدريبيتين لتغطية 21 محافظة، حيث تم اختيار المشاركين بعناية وفق معايير محددة وخضعوا لمقابلات شخصية للتأكد من توافر المهارات اللازمة للقيام بدور المدرب والقدرة على التواصل ونقل المعرفة.

وأكد أن البرنامج يستهدف إعداد مدربين قادرين على تدريب الفرق الصحية على تقديم خدمات الدعم النفسي والتعرف المبكر على المشكلات والاضطرابات النفسية وتقديم الدعم والتوجيه المناسب وتطبيق مسارات الإحالة، مع التركيز على أهمية الاكتشاف والتدخل المبكر ورفع قدرات مقدمي الخدمات بما يدعم التكامل بين الصحة النفسية والخدمات الصحية الأساسية ويعزز قدرة منظومة الرعاية الأولية على تقديم الدعم في المراحل المبكرة.