بعد 14 يومًا داخل الحضانة.. تسليم شقيقين صغيرين دار رعاية بالسويس عقب تخلي والدتهما عنهما

بعد نحو أسبوعين من بقائهما داخل إحدى الحضانات شمال مدينة الغردقة، جرى تسليم طفلين شقيقين إلى إحدى دور الرعاية بمحافظة السويس، عقب تركهما من والدتهما وعدم عودتها لاستلامهما، بينما تواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى حضور الأم إلى الحضانة كالمعتاد وتسليم طفليها للعاملين بها، حيث يبلغ الطفل الأكبر 3 سنوات، بينما يبلغ شقيقه الأصغر 8 أشهر، إلا أنها لم تعد في نهاية اليوم لاصطحابهما، لتبدأ بعدها محاولات التواصل معها والوصول إليها.

وبحسب ما أعلنته صاحبة الحضانة عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظل الطفلان داخل الحضانة لمدة 14 يومًا، وسط محاولات من العاملين للوصول إلى والدتهما ومعرفة أسباب عدم عودتها.

وأمام استمرار غياب الأم، حررت صاحبة الحضانة محضرًا بقسم شرطة ثان الغردقة، لإثبات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما أشارت التحريات الأولية إلى أن والدة الطفلين لا تزال موجودة داخل مدينة الغردقة، وجارٍ تكثيف الجهود للوصول إليها وكشف ملابسات ترك الطفلين.

ومع استمرار الإجراءات القانونية، جرى نقل الطفلين إلى إحدى دور الرعاية بمحافظة السويس، لتوفير الرعاية اللازمة لهما وحمايتهما، خاصة في ظل صغر سنهما.

وأثارت الواقعة حالة من الحزن والتعاطف بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بسرعة كشف ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات التي تضمن حماية الطفلين والحفاظ على حقوقهما، لحين انتهاء الجهات المختصة من تحقيقاتها.