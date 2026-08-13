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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبدالعاطي : نستهدف رفع التبادل التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار

وزير الخارجية
وزير الخارجية
محمد البدوي

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن العلاقات المصرية التركية تشهد زخمًا متزايدًا على المستويين الاقتصادي والتجاري، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 9 مليارات دولار، مع تطلع القاهرة إلى رفعه إلى 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية

وقال عبدالعاطي، خلال مؤتمر صحفي، إن مصر حريصة على تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية مع تركيا، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

عبدالعاطي يشيد بحفاوة الأتراك بمحمد صلاح

وأعرب وزير الخارجية عن خالص امتنانه للشعب التركي، لما أبداه من حفاوة في استقبال النجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أن هذا الاستقبال الحافل كان محل تقدير وترك أثرًا كبيرًا في نفوس المصريين.

إدانة الممارسات الإسرائيلية في غزة والضفة

وأوضح عبدالعاطي أن المباحثات المصرية التركية تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أكد الجانبان إدانتهما للممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني.

دعم الحل الليبي وإنهاء الانقسام

وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر وتركيا أكدتا أهمية تكثيف التعاون لدعم الحل الليبي-الليبي، والعمل على سرعة إنهاء حالة الانقسام الحالية، بما يحافظ على وحدة ليبيا وسيادتها ويحقق تطلعات الشعب الليبي.

مصر تواصل جهودها لإنهاء الحرب في السودان

وأكد عبدالعاطي أن مصر تواصل جهودها الرامية إلى دعم الحلول السياسية وإنهاء الحرب في السودان، مشددًا على أهمية الحفاظ على وحدة أراضي السودان الشقيق وسيادته واستقراره.

التأكيد على سيادة سوريا ووحدة أراضيها

وفيما يتعلق بسوريا، أكد وزير الخارجية أهمية الحفاظ على سيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها، مع إدانة التدخلات الإسرائيلية، وضرورة احترام سيادة الدول وعدم المساس بوحدة أراضيها.

دعوة لتسهيل عبور الحبوب في البحر الأسود

كما تناولت المباحثات التطورات المرتبطة بالبحر الأسود، حيث أكد عبدالعاطي أهمية تسهيل عبور الحبوب وضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي واستقرار حركة التجارة الدولية.

وشدد وزير الخارجية على أهمية استمرار التنسيق المصري التركي بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بما يدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

الخارجية وزير الخارجية بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة مصر وتركيا

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