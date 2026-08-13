وزير الخارجية: مصر وتركيا تؤكدان دعم العملية السياسية التي يقودها السوريون

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أنه بحث مع نظيره التركي مستجدات الأوضاع في سوريا، وتوافق الجانبان على أهمية الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها، وإدانة الانتهاكات داخل سوريا، ودعم العملية السياسية التي يقودها السوريون، ومواصلة جهود مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكد عبد العاطي أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، ودعم العملية السياسية التي يقودها السوريون.

وتحدث الجانبان عن الأوضاع في ليبيا، وأهمية تكثيف التعاون بين مصر وتركيا لتوحيد المؤسسات الليبية ودعم الجهود الوطنية الليبية واحترام دور المؤسسات الوطنية، والعمل على سرعة إنهاء الانقسام الحالي في السلطة التنفيذية.

وأكد عبد العاطي موقف مصر الثابت بأن تجرى الانتخابات بشكل متزامن، وأهمية خروج المقاتلين الأجانب والتأكيد على وحدة الأراضي الليبية.

كما بحث الجانبان الأزمة في السودان، واتفقا على أهمية تغليب الحلول السياسية والحفاظ على المؤسسات الوطنية في السودان ودعمها لاستعادة الأمن والاستقرار، والجهود المشتركة التي تقوم بها مصر للعمل على وحدة وسلامة السودان.