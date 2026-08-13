وزير الخارجية: نشكر الشعب التركي على حفاوة استقبال محمد صلاح

وجه وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، الشكر للشعب التركي على حفاوة استقبال لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، الذي انتقل إلى فريق طرابزون وأقيمت له مراسم استقبال أسطورية.

أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، يوم الخميس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان أن المباحثات التي استضافتها مدينة العلمين، تناولت مستجدات الأوضاع في سوريا وأكد الجانبين على وحدة الدولة السورية وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية,

وأوضح أن المباحثات تناولت تشجيع إقامة مشروعات مشتركة بين القاهرة وأنقرة، وتعزيز التعاون الاستثمار بين البلدين والفرص الواعدة وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس.

وشدد وزير الخارجية على أهمية تشجيع المنتديات الاقتصادية لبناء فرص شراكة مستدامة، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والنقل واللوجيستيات.

وأوضح "عبد العاطي" أن المباحثات مع فيدان لم تقتصر على الجوانب الاقتصادية والتجارية لكنها شملت التعاون التعليم العالي والتدريب المهني وتفعيل اليات التعاون في الجامعات والسياحة والاثار والثقافة، إلى جانب تعزيز التعاون في الصحة والشباب والرياضة.