خبير لوائح يفجر مفاجأة جديدة في أزمة بيزيرا مع الزمالك

كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح، عن تفاصيل جديدة بشأن أزمة البرازيلي خوان بيزيرا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع إدارة القلعة البيضاء، بعد غياب اللاعب عن التدريبات الجماعية خلال الفترة الأخيرة دون الحصول على إذن مسبق من الجهاز الفني أو إدارة النادي.

تفاصيل جديدة في أزمة بيزيرا مع الزمالك

وكانت أزمة خوان بيزيرا قد تصاعدت خلال الأيام الماضية، في ظل الحديث عن موقف اللاعب من الاستمرار مع الزمالك، خاصة بعد غيابه عن تدريبات الفريق، وسط أنباء عن إمكانية لجوئه إلى فسخ تعاقده من طرف واحد، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل داخل النادي.

وأوضح عامر العمايرة أن اللاعب البرازيلي ووكيله يدركان جيدًا أن الزمالك لن يتجه إلى فسخ التعاقد معه من طرف واحد خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يتجاوز المدة التي تسمح له باتخاذ خطوة قانونية بفسخ العقد من جانبه.

عامر العمايرة يفجر مفاجأة عن مصير بيزيرا

وكتب عامر العمايرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا ووكيله عارفين جيداً أن نادي الزمالك لن يقوم بفسخ التعاقد معه من طرف واحد لعدم مرور أكثر من 3 أسابيع على تغيبه عن معسكر الإعداد».

وأضاف خبير اللوائح: «وقبل انتهاء 3 أسابيع اللاعب هيكون في القاهرة مستعد لتطبيق لائحة الفريق عليه»، في إشارة إلى أن موقف الزمالك القانوني ما زال قائمًا، وأن النادي يملك إمكانية تطبيق العقوبات واللوائح الداخلية على اللاعب حال عودته إلى القاهرة.

وأشار العمايرة كذلك إلى نقطة مهمة تتعلق بسوق الانتقالات في الإمارات، قائلًا: «وللعلم القيد في الإمارات ينتهي 28 سبتمبر»، وهو ما قد يكون مرتبطًا بحسابات اللاعب ووكيله بشأن مستقبله خلال الفترة المقبلة، في ظل إمكانية ارتباط الأزمة بمحاولة البحث عن نادٍ جديد.