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«العدل» تنشئ فرع توثيق جديدًا للبنك الأهلي للخدمات المتميزة بالتسعين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

«العدل» تنشئ فرع توثيق جديدًا للبنك الأهلي للخدمات المتميزة بالتسعين

وزارة العدل
وزارة العدل
محمد شراط

أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، القرار رقم 3903 لسنة 2026، بشأن إنشاء فرع جديد للتوثيق باسم «فرع توثيق البنك الأهلي للخدمات المتميزة بالتسعين»، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة.

نص القرار 

ونص القرار على أن يكون مقر الفرع الجديد قطعة 80 بشارع التسعين الجنوبي – القاهرة الجديدة، قسم شرطة أول القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة.

ويختص الفرع الجديد بإجراء أعمال التوثيق المختلفة، باستثناء الحالات التي يستوجب القانون إجراؤها أمام دائرة اختصاص مكاني أو نوعي محددة، حيث يظل الاختصاص فيها منعقدا لفرع التوثيق المختص مكانيا أو نوعيا.

ويأتي القرار استنادا إلى القوانين المنظمة لأعمال الشهر العقاري والتوثيق، ومنها القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

ووفقا للقرار، ينشر في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 19 يوليو 2026، فيما صدر القرار بتاريخ 18 يوليو 2026.

وزارة العدل فرع توثيق شارع التسعين التسعين الجنوبي المستشار محمود حلمي الشريف

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