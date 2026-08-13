​سيد طه: إطلاق منصة وطنية يحول طاقات الشباب و إبداعاتهم إلى واقع ملموس

قال سيد طه فايز ، نائب رئيس شباب حزب الوفد ، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق منصة وطنية تفاعلية للشباب، بالتنسيق بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الشباب والرياضة وكافة جهات الدولة المعنية ، تمثل خطوة تاريخية تدشن لمرحلة جديدة من تمكين الشباب المصري، وتحويل طاقاتهم وإبداعاتهم إلى واقع ملموس يخدم مسيرة البناء والتنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.

وأكد طه في بيان له أن توجيهات الرئيس السيسي خلال اليوم العالمي للشباب ، يعتبر بمثابة خطوة تاريخية لتمكين طاقات الوطن وتحويلها إلى واقع ملموس ، مشيرا إلى أنها تعكس رؤية حكيمة ودعماً مستمراً لجيل المستقبل.

​وأوضح نائب رئيس شباب الوفد "إن إعلان فخامة الرئيس بأن شباب مصر هم قوة الوطن وصناع مستقبله، ليس مجرد تكريم، بل هو تكليف وطني نعتز به ، مؤكدا أن هذه المنصة الوطنية لتفتح مساحة حرة ومباشرة أمام كل شاب مصري لطرح أفكاره ومبادراته البناءة، مما يؤكد إيمان القيادة السياسية العميق بأن عقول الشباب هي الركيزة الأساسية لتجاوز التحديات وصناعة الغد".

​واختتم بيانه قائلا أن شباب مصر المخلصين مستمرون في العمل كجنود لوطنهم، مستلهمين من الدعم الرئاسي غير المحدود عزيمة أقوى للمساهمة في بناء مصر.