أحمد مسعود: المنصة الوطنية للشباب تجسد لعهد جديد من الشراكة الفاعلة في بناء المستقبل

أكد المهندس أحمد أمين مسعود، أمين أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق منصة تفاعلية وطنية تحت رعايته، تمثل تجسيد لعهد جديد من الشراكة الفاعلة في بناء المستقبل، حيث تعد نقلة نوعية في فلسفة تعامل الدولة مع الملف الشبابي، مشيرًا إلى أنها تفتح أفقًا غير مسبوق لترجمة أفكار ورؤى شباب مصر إلى واقع ملموس، وتؤكد عمق رهان القيادة السياسية على عقول أبنائها في مواجهة التحديات ورسم ملامح الغد.



وأوضح "مسعود"، في بيان صحفي له بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب، أن حديث الرئيس السيسي عن الشباب باعتبارهم الدرع والسند وصُنّاع الأمل، يعكس رؤية استراتيجية تتجاوز مفهوم "التمكين التقليدي" إلى "المشاركة المباشرة والفاعلة"، حيث أصبحت الدولة تتسع لاستيعاب مبادرات الشباب، والإنصات المباشر لطموحاتهم، واستثمار طاقاتهم الخلاقة في هيئة مشروع وطني متكامل يخدم المجتمع.

كسر الحواجز الجغرافية والبيروقراطية

وأضاف أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، أن وجود منصة تفاعلية موحدة يكسر الحواجز الجغرافية والبيروقراطية، ويوفر قناة اتصال مباشرة بين القيادة ومؤسسات الدولة من جهة، وبين شباب جميع المحافظات والقواعد الشعبية من جهة أخرى، لافتًا إلى أن مصر تزخر بالآلاف من المواهب والكفاءات الشابة في كافة القرى والمدن، والذين ينتظرون مثل هذه الفرصة المؤسسية لتقديم حلول مبتكرة للعديد من القضايا الجماهيرية والمجتمعية.

وأشار المهندس أحمد أمين مسعود إلى أن العمل الجماهيري والسياسي يعتمد بالأساس على حيوية الشباب، وأن هذه المبادرة الرئاسية تساهم بشكل مباشر في تعزيز روح المبادرة، ونشر ثقافة التطوع، وترسيخ مفاهيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية لدى الأجيال الجديدة، وهو ما يبني جيلًا واعيًا ومدركًا لحجم التحديات، ومستعدًا للمشاركة في حمل أعباء البناء والتنمية.

وتابع أن التمكين الحقيقي لا يقتصر على تقلد المناصب التنفيذية، بل يبدأ من بناء الثقة الاستباقية، وإعطاء المساحة للتفكير والتخطيط، وإدراج المبادرات الشبابية القابلة للتنفيذ ضمن خطط الدولة ومؤسساتها، مؤكدًا أن أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن ستعمل على تحفيز الشباب في مختلف المحافظات للتفاعل الإيجابي مع المنصة وتقديم أفضل ما لديهم من أفكار ورؤى تخدم وطنهم.

ودعا "مسعود" شباب مصر إلى التقاط هذه الفرصة التاريخية والمشاركة بكثافة بتقديم طرح جاد ومبادرات عملاتية قابلة للتطبيق، مؤكدًا أن العبء الأكبر يقع الآن على عاتق الشباب لإثبات قدرتهم على التغيير الإيجابي والتأثير الناجز، مستندين في ذلك إلى إرادة سياسية واعية تدعمهم وتؤمن بقدراتهم.

واختتم المهندس أحمد أمين مسعود تصريحاته مشددًا على أن الاحتفاء باليوم العالمي للشباب يأتي هذا العام ومصر تقدم نموذجًا فريدًا في استثمار رأس مالها البشري، مؤكدًا أن الدولة التي تستمع لشبابها وتشاركهم صناعة القرار هي دولة تمشي بخطى ثابتة نحو المستقبل، بفضل التوجيهات الحكيمة للرئيس السيسي الذي يضع الشباب دائمًا في صدارة الأولويات الوطنية.