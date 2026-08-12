البرلمان العربي: الشباب ركيزة أساسية للتنمية وصناعة المستقبل

أكد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن الشباب يمثلون الثروة الأغلى للأوطان وركيزة أساسية لتحقيق التنمية، مشددًا على أن الاستثمار في قدراتهم وتأهيلهم وتمكينهم هو استثمار حقيقي في مستقبل المجتمعات.

وبمناسبة اليوم العالمي للشباب، الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام، دعا "اليماحي" إلى مواصلة دعم وتمكين الشباب العربي، باعتبارهم قوة دافعة لمسيرة التنمية والتقدم في الوطن العربي، مشيرًا إلى ما تزخر به المنطقة من طاقات ومواهب وكفاءات قادرة على الإبداع وصناعة التغيير الإيجابي.

وأوضح أن المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، وفي مقدمتها التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والتحولات في أسواق العمل والأزمات الاقتصادية، تفرض إعداد جيل عربي يمتلك المعرفة والمهارات الرقمية والتفكير النقدي والقدرة على الابتكار والتكيف.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن تمكين الشباب يجب ألا يقتصر على التعليم والتدريب والعمل، بل يمتد إلى إشراكهم بصورة حقيقية في صناعة القرار وتعزيز حضورهم في المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، مشيدًا بالنماذج العربية الشابة التي أثبتت قدرتها على تمثيل أوطانها بكفاءة في المحافل الدولية، وتقديم صورة مشرفة عن طاقات الشباب العربي وقدرتهم على المنافسة والتميز عالميًا.