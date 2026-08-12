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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عقب حادث الدواويس.. محافظ الإسماعيلية يصدر قرارات عاجلة لتأمين الطريق

خلال الجولة
خلال الجولة
الإسماعيلية انجي هيبة

تفقد اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، موقع حادث «الدواويس» بمركز ومدينة القصاصين، للوقوف ميدانيًا على الحالة الفنية للطريق، واتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تكرار الحوادث ورفع مستويات السلامة المرورية.

جاء ذلك بحضور مها السيد، رئيس مركز ومدينة القصاصين، والمهندس بدر عبد التواب، رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندسة نادية سليمان، مدير مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية.

وعقب المعاينة الميدانية، أصدر محافظ الإسماعيلية حزمة من القرارات والتوجيهات العاجلة، تضمنت:

تشكيل لجنة فنية لتأمين الطريق تضم ممثلين عن إدارة المرور ومركز ومدينة القصاصين والهيئة العامة للطرق والكباري ومديرية الطرق والنقل، لإجراء معاينة شاملة للطريق وتحديد الأسباب الفنية للحادث ووضع التوصيات الهندسية اللازمة لرفع مستوى الأمان.

حصر جميع المزارع وحظر عمالة الأطفال، مع تكليف رئيس مركز ومدينة القصاصين بإجراء حصر شامل للمزارع الواقعة على طريق «وادي الملاك»، والتشديد على منع تشغيل العمالة دون السن القانونية، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

توحيد مداخل ومخارج المزارع، حيث وجه المحافظ بإلزام أصحاب المزارع المطلة على الطريق بتنفيذ نموذج موحد للمداخل والمخارج، وفقًا للمواصفات القياسية وعلى نفقتهم الخاصة، وتحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري.

رفع كفاءة السلامة المرورية من خلال تكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية، ودراسة إنشاء مطبات صوتية كل 5 كيلومترات للحد من السرعات، إلى جانب إعداد دراسة وحصر مروري شامل لبحث إمكانية تنفيذ ازدواج كامل للطريق.

تشديد الحملات المرورية، حيث وجه المحافظ إدارة المرور بتكثيف الحملات الرقابية، خاصة خلال أوقات ذروة نقل العمالة، لمنع نقل الركاب بطرق غير آمنة باستخدام سيارات «الربع والنصف نقل»، مع تطبيق العقوبات القانونية على المخالفين.

وفيما يتعلق بالموقف الطبي، أوضحت التقارير المحدثة حتى الساعة الرابعة عصر اليوم تسجيل 18 حالة وفاة، فيما يواصل 17 مصابًا تلقي الرعاية الطبية داخل مستشفيات المحافظة، بواقع 8 حالات بمستشفى طوارئ أبو خليفة، و5 حالات بمجمع الإسماعيلية الطبي، وحالتين بمستشفى القصاصين المركزي، وحالتين بمستشفى التل الكبير المركزي.

كما تحسنت حالة 13 مصابًا وغادروا المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتأتي هذه القرارات في أعقاب الحادث الأليم الذي شهدته منطقة الدواويس، ضمن تحركات عاجلة تستهدف معالجة أسباب الحادث، ورفع مستوى الأمان على الطريق، والتصدي للممارسات التي تهدد سلامة العمال، وفي مقدمتها تشغيل الأطفال ونقل العمالة بوسائل غير آمنة.

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