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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«اعرف كليتك».. جامعة دمنهور تستعرض أقسام وبرامج كلية الآداب

جامعة دمنهور
جامعة دمنهور
ساندي رضا

تواصل جامعة دمنهور فعاليات مبادرة "اعرف كليتك" التي أطلقتها لتعريف الطلاب الجدد وأولياء الأمور بالتخصصات والبرامج الدراسية بكليات الجامعة، وذلك باستعراض الأقسام والبرامج الأكاديمية بكلية الآداب، والتي تستهدف إعداد خريجين مؤهلين معرفيا وبحثيا ومهنيا في مجالات العلوم الإنسانية واللغوية والاجتماعية، بما يواكب متطلبات سوق العمل ورؤية مصر 2030 في بناء الإنسان.

وتأتي مبادرة "اعرف كليتك" تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس رئيس الجامعة، والدكتور ماجد شعلة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة سماح الصاوي عميد كلية الآداب، وذلك في استجابة عملية لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل.


من جانبها أكدت الدكتورة سماح الصاوي، عميد الكلية أن فلسفة كلية الآداب بجامعة دمنهور ترتكز على إعداد خريج متميز يمتلك مهارات التفكير النقدي والبحث العلمي والتواصل الفعال، من خلال دمج الجانب النظري بالتطبيقات الميدانية والعملية، والاستفادة من أحدث تقنيات التعليم الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت "الصاوي" أن الكلية تحرص على تخريج كوادر قادرة على المنافسة في قطاعات التعليم والإعلام والسياحة والآثار والترجمة والبحث الاجتماعي، مع تنمية مهارات الإبداع والقيادة وريادة الأعمال لدى الطلاب.

وتضم الكلية 9 أقسام علمية رئيسية تتضمن:
1.  قسم اللغة العربية: يعنى بدراسة علوم اللغة العربية وآدابها ونقدها، ويؤهل للعمل في التدريس والإعلام والتحرير والبحث اللغوي.
2.  قسم اللغة الإنجليزية: يركز على دراسة الأدب الإنجليزي واللغويات والترجمة، ويؤهل للعمل في التدريس والترجمة والسياحة والشركات متعددة الجنسيات.
3.  قسم الاجتماع: يدرس الظواهر الاجتماعية والتنمية البشرية وعلم النفس الاجتماعي، ويؤهل للعمل في مراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدني والتنمية.
4.  قسم التاريخ: يختص بدراسة التاريخ المصري والعالمي والإسلامي، ويؤهل للعمل في التدريس والمتاحف والسياحة والإرشاد الأثري.
5.  قسم الجغرافيا: يركز على الجغرافيا الطبيعية والبشرية ونظم المعلومات الجغرافية، ويؤهل للعمل في التخطيط العمراني والمساحة والبيئة.
6.  قسم الفلسفة: يدرس المنطق والأخلاق وعلم الجمال والفكر المعاصر، ويؤهل للعمل في التدريس والبحث الأكاديمي والإعلام الثقافي.
7.  قسم اللغات الشرقية: يعنى بدراسة اللغات الفارسية والتركية والعبرية وآدابها، ويؤهل للعمل في الترجمة والدبلوماسية والمراكز البحثية.
8.  قسم الآثار: يختص بدراسة الآثار المصرية القديمة والإسلامية، ويؤهل للعمل في المتاحف ووزارة الآثار والترميم.
9.  قسم الآثار اليونانية والرومانية: يركز على دراسة حضارة اليونان وروما والآثار الكلاسيكية، ويؤهل للعمل في المواقع الأثرية والمتاحف والسياحة.
وتتضمن الكلية عددا من البرامج على النحو التالي
أولا برامج الساعات المعتمدة 
وعددها 10 برامج في الأقسام السابقة مضافا إليها  
برنامج الإعلام: ويهدف لإعداد إعلامي محترف في الصحافة والإذاعة والتلفزيون والعلاقات العامة والإعلان.

ثانيا: البرامج المميزة بمصروفات خاصة:
تقدم الكلية برنامجين مميزين بنظام الساعات المعتمدة بمصروفات خاصة لمواكبة سوق العمل هما:
1.  برنامج الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية  
يجمع بين الجغرافيا وتكنولوجيا المعلومات، ويؤهل الخريج للعمل في المساحة الرقمية، الاستشعار عن بعد، GIS، شركات البترول، التخطيط العمراني، والهيئات الحكومية.
2.  برنامج اللغويات والترجمة  
   برنامج متخصص في ترجمة النصوص التخصصية والفورية باستخدام أحدث أدوات الترجمة. يؤهل الخريج للعمل في مكاتب الترجمة، المؤسسات الدولية، الإعلام، والشركات الكبرى.

وتؤكد كلية الآداب بجامعة دمنهور أن خريجيها مؤهلون للعمل في قطاعات التعليم، الإعلام، السياحة، الآثار، مراكز البحوث، منظمات المجتمع المدني، وشركات الترجمة، وتدعو طلاب الثانوية العامة للالتحاق بصرحها الأكاديمي والمساهمة في بناء مجتمع قائم على المعرفة والإبداع.

جامعة دمنهور اعرف كليتك كلية الآداب

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