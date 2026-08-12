هبطّل كورة .. تصعيد مفاجئ من محمود صلاح لحسم انتقاله إلى الأهلي

تتواصل المفاوضات بين النادي الأهلي وغزل المحلة، من أجل حسم صفقة محمود صلاح، لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وسط تمسك كل طرف بمطالبه المالية.

وكشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن عرض الأهلي لضم محمود صلاح يبلغ 28 مليون جنيه، مع رفض النادي زيادة المقابل المالي في الوقت الحالي.

وأوضح عبد الباسط أن العرض يتضمن أيضًا حصول غزل المحلة على 20% من نسبة إعادة بيع اللاعب مستقبلًا، إلى جانب 8 ملايين جنيه حوافز إضافية مرتبطة بالمشاركات والبطولات وتسجيل الأهداف.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن غزل المحلة لا يزال متمسكًا بمطالبه المالية، لكنه قد يوافق على إتمام الصفقة مقابل 35 مليون جنيه خلال الساعات المقبلة، في ظل عاملين قد يدفعان النادي إلى إنهاء المفاوضات.

وبحسب ما ذكره عبد الباسط، فإن العامل الأول يتمثل في اقتراب غلق باب القيد، بينما يتعلق العامل الثاني بموقف محمود صلاح نفسه، حيث أكد أن اللاعب يضغط على إدارة غزل المحلة للموافقة على انتقاله إلى الأهلي، بعدما غادر معسكر الفريق أمس، وأبلغ مسؤولي النادي بأنه قد يعتزل كرة القدم حال عدم الموافقة على رحيله.

وتترقب جماهير الأهلي وغزل المحلة الساعات المقبلة، في ظل استمرار المفاوضات ومحاولات الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن المقابل المالي للصفقة.